Médico de emergência em campo, choque na arena: Jamal Musiala provoca momento de susto na vitória do Bayern sobre o RB Leipzig

Eram 84 minutos da tarde de sábado na Allianz Arena quando, de repente, tudo ficou muito silencioso na Allianz Arena de Munique. Jamal Musiala caiu no campo de ataque, e vários companheiros correram imediatamente, em desespero, até o jogador da seleção, que estava sentindo o problema.

O médico de emergência também correu para o gramado assim que o árbitro Robert Hartmann interrompeu a partida. Pouco depois, houve um leve alívio. Após uma rápida olhada em Musiala, o médico se retirou, e segundos depois o jogador de 23 anos conseguiu deixar o campo sozinho, embora estivesse cambaleando e aparentasse estar bastante abatido.

Mesmo imediatamente após o apito final, inicialmente ainda não estava claro exatamente o que Musiala tinha. "Vai se ver o que houve. Mas, claro, estamos torcendo", disse o capitão do FCB, Manuel Neuer, em entrevista à MagentaTV, sem ter mais informações, assim como o meio-campista do Leipzig, Rocco Reitz.

Segundo informações do SID, Musiala sofreu um mal-estar. Ele reclamou de tontura e problemas circulatórios. Durante o jogo, as temperaturas estavam bem acima dos 30 graus.

Jamal Musiala marca pouco antes o gol que encaminha a vitória

Poucos minutos antes do momento de choque, Musiala havia marcado, após assistência do reforço Ismael Saibari, o gol do placar final de 3 a 1 para sua equipe no Telekom Cup contra o Leipzig. Luis Diaz e Nathaniel Brown, também contratado neste verão, fizeram os outros gols do recordista alemão. Brajan Gruda havia empatado momentaneamente para os visitantes da Saxônia.

Musiala não foi o único jogador do Bayern de Munique que precisou deixar o campo por precaução com sua saúde. Min-jae Kim não pôde seguir em campo depois de pouco mais de uma hora de jogo por causa de problemas na coxa.

Logo no início da partida, Konrad Laimer já havia causado preocupação em todos os que torcem pelo Bayern de Munique. O jogador da seleção austríaca aparentemente não pôde continuar após uma dividida, sentindo fortes dores na perna direita, na região da coxa ou do joelho.

O Bayern fará na próxima terça-feira seu último amistoso contra o 1. FC Heidenheim, da segunda divisão, antes de enfrentar o Borussia Dortmund no sábado seguinte pela Supercopa Franz Beckenbauer.