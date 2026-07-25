Joshua Zirkzee impressionou na preparação do Manchester United para a nova temporada. O avançado marcou um golo que na imprensa britânica é descrito como ‘o melhor golo de pré-temporada de sempre’.

Na sexta-feira, a equipa de Michael Carrick realizou um jogo de preparação contra o Rosenborg, que foi goleado por 0-5. Zirkzee assinou o segundo golo, verdadeiramente brilhante. O neerlandês tirou da frente o seu adversário direto e, depois, também o guarda-redes, com enorme facilidade, antes de finalizar com frieza.

A imprensa britânica viu ainda um desenvolvimento digno de nota em Zirkzee: baixava constantemente muito no terreno, até ao meio-campo, funcionando como uma espécie de segundo avançado. E isso resultou na perfeição.

“O neerlandês começou na frente de ataque, mas baixou regularmente para posições mais recuadas, onde se sente mais à vontade”, escreve Steven Railston, do Manchester Evening News. “Combinou bem com os companheiros de equipa e fez a assistência para o golo inaugural de Lacey, antes de ele próprio marcar também um belo golo.”

The Sun acredita que Zirkzee, pelo que mostrou em campo, tem hipóteses de conquistar um lugar fixo no onze inicial. “Aproveitou a ausência de Sesko e cumpriu a promessa de lutar pelo seu lugar no onze”, escreve o tabloide.

“Não só fez a assistência para o golo de abertura de Lacey e combinou brilhantemente com Mbeumo, como também marcou um incrível golo em jogada individual: arrancou para a frente e deixou para trás dois defesas e o guarda-redes com uma finta. Baixou profundamente até ao meio-campo.”

Segundo o Manchester Evening News, no entanto, ainda não é certo que Zirkzee fique no Manchester United. O avançado pode acabar por sair, embora isso também dependa da rapidez com que Benjamin Sesko regressa da sua lesão.