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Freddie Ljungberg criticou duramente Lisandro Martinez após a expulsão do defensor na dolorosa derrota do Manchester United para o Chelsea. O ex-ponta do Arsenal admitiu que a expulsão imprudente o deixou enjoado e afirmou que o elenco está deixando na mão o técnico Michael Carrick, que enfrenta pressão.

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Martinez é expulso em derrota para o Chelsea

A péssima fase do United continuou com uma derrota por 2 a 0 para o Chelsea em Stamford Bridge. O resultado ampliou para nove jogos a sequência sem vitórias da equipe em todas as competições e aumentou ainda mais a pressão sobre Carrick.

Morgan Rogers abriu o placar para a equipe de Xabi Alonso no início do segundo tempo. Pouco depois, Martinez recebeu dois cartões amarelos em rápida sequência, deixando sua equipe com um jogador a menos e cometendo um pênalti. Cole Palmer cobrou com segurança e garantiu os três pontos.

A vitória levou o Chelsea ao quarto lugar da Premier League. Enquanto isso, o United segue perto da lanterna, acima da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols.

Ljungberg se diz incomodado com atitude imprudente

A forma como a derrota aconteceu provocou duras críticas, especialmente a Martinez. Em entrevista à Viaplay, Ljungberg criticou duramente o defensor por sua grave falta de disciplina. O ídolo do Arsenal considerou que o zagueiro deixou de cumprir suas responsabilidades em um momento crítico para o clube.

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“A maneira como eles se comportam, Martinez fazendo o que fez... Eu estava lá e me senti um pouco mal”, revelou Ljungberg. “Já vi isso algumas vezes, quando ele faz coisas estúpidas e não pensa primeiro na equipe. Eles o decepcionaram.”

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Carrick é prejudicado pelo baixo rendimento do elenco

Antes do fim de semana, diversos relatos indicavam que Carrick teria tempo para mudar o rumo da temporada. No entanto, o desmoronamento da equipe em Londres levantou novas dúvidas sobre sua capacidade de motivar o elenco. Ljungberg acredita que as críticas dirigidas ao treinador são injustas e argumenta que os jogadores precisam assumir a responsabilidade pelo péssimo início de campanha. Ele demonstrou grande solidariedade ao técnico do United.

“Quando vejo aquilo, sinto pena de Michael Carrick”, explicou Ljungberg. “Todo mundo está detonando Carrick na imprensa e por aí, questionando: ‘Ele é bom o suficiente como treinador?’ e coisas do tipo. Os jogadores não estão fazendo a parte deles.”

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Semana decisiva aguarda o United em crise

Carrick agora precisa encontrar uma maneira de mobilizar seu elenco desfalcado antes de uma sequência crucial de jogos. O United tentará a todo custo encerrar a má fase quando voltar a disputar a Champions League na terça-feira.

A equipe recebe a Roma em Old Trafford, em uma breve pausa no pesadelo que vive nas competições nacionais. Um resultado positivo na Europa pode ser fundamental para recuperar a confiança do elenco.

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Depois do compromisso europeu, as atenções logo se voltam novamente para a Premier League. O United terá outro desafio difícil neste fim de semana, quando receberá o Aston Villa, sabendo que precisa muito de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento.