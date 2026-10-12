Em 2012, Harry Kane, que mais tarde se tornaria o maior artilheiro da história da seleção inglesa e goleador do Bayern de Munique, teria sido oferecido aos noruegueses. Mas a transferência não aconteceu por circunstâncias curiosas. Foi o que contou Gary Goodchild, olheiro do Viking na época, antes do duelo de seu ex-clube com o maior campeão alemão pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira (21h/Prime Video).

"Disseram-me que ele poderia ter interesse em vir para o Viking", contou Goodchild ao jornal Stavanger Aftenblad sobre os acontecimentos de mais de 14 anos atrás. Na época, "ninguém" conhecia Kane. Ele ainda esperava para se firmar no Tottenham Hotspur e era emprestado repetidas vezes: ao Leyton Orient, ao Millwall e, mais tarde, ao Norwich e ao Leicester City.

"As pessoas com quem conversei", relatou Goodchild, "achavam que um empréstimo para a Escandinávia poderia fazer bem a ele". Assim, o olheiro viajou à Inglaterra para observar pessoalmente o jovem Kane, que na época atuava no ataque do Millwall. Mas Kane ficou fora da partida em questão por lesão, e Goodchild voltou sem saber mais do que quando chegou.

"Pouco tempo depois, ele estava no time principal" dos Spurs, disse Goodchild, "e o resto é história". Nesta terça-feira, com mais de uma década de atraso, Kane finalmente jogará em Stavanger, agora com a camisa do Bayern de Munique.