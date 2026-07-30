"Me desculpei com ele": Uli Hoeneß admite erro na forma como lidou com Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique

Na vitória protocolar por 15 a 0 do recordista alemão sobre o time da nona divisão, Hoeneß declarou ao Sport1 que pediu desculpas ao diretor esportivo do FCB por suas declarações feitas imediatamente antes da final da Copa da Alemanha, em maio.

Na época, o patrono do clube e presidente de honra dos muniquenses havia classificado, em entrevista ao Spiegel, as chances de Eberl permanecer além do fim de seu contrato, no verão de 2027, como "60:40".

"Antes de mais nada, preciso dizer que fiquei extremamente irritado comigo mesmo", afirmou agora Hoeneß, que também revelou não ter esperado que suas declarações fossem publicadas ainda antes da final da Copa contra o VfB Stuttgart. Isso foi "ingênuo", segundo o homem de 74 anos.

"Obviamente, minhas declarações agradaram tanto que já foram levadas a público na manhã de sábado. E, com isso, naturalmente não tratei bem Max antes do jogo da Copa, e também pedi desculpas a ele", explicou Hoeneß.

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Uli Hoeneß dá respaldo a Max Eberl no Bayern de Munique

Enquanto isso, a situação agora se apresenta de forma completamente diferente. As chances de Eberl trabalhar no recordista alemão para além de 2027 ele "no momento colocaria em 100" por cento, respondeu Hoeneß ao ser questionado sobre o tema.

O próprio Eberl havia relatado na quarta-feira que houve uma conversa para esclarecer a situação, e que a relação com o patrono Hoeneß é muito boa. O diretor esportivo do Bayern chegou à Säbener Straße em 1º de março de 2024 como sucessor de Hasan Salihamidzic.

O conselho fiscal precisa decidir se o contrato, válido até 2027, será realmente renovado. A reunião decisiva para isso já deve ser a do fim de agosto.