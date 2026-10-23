O comentarista holandês adotou, em agosto passado, na emissora NOS, um tom extremamente duro contra o reforço de 30 anos contratado no verão pelo clube de Amsterdã. "Também preciso dizer que me irritaram as pessoas que ficaram completamente empolgadas com a transferência", afirmou o ex-meia do Hamburgo sobre Brandt, ex-jogador do Borussia Dortmund.

Na avaliação de van der Vaart, o jogador de ataque já não vinha atuando pelo BVB no nível de seus melhores tempos. Além de afirmar que Brandt deveria se dar por satisfeito por poder vestir a camisa do Ajax, van der Vaart criticou duramente o meio-campista e disse que ele era "um pouco daqueles jogadores que só aparecem quando tudo vai bem".

Mas as atuações de Brandt nos Países Baixos fizeram o comentarista mudar de opinião. Na semana passada, durante a inauguração de um campo de grama sintética em Hamburgo, van der Vaart voltou atrás e disse: "Ele é ótimo. É o melhor jogador do Ajax."

Para o próprio Brandt, essas oscilações na forma como é visto pela mídia não são uma grande surpresa. Questionado sobre o elogio repentino, ele reagiu com tranquilidade em conversa com o podcast "Spielmacher". "Isso muda sempre muito, muito rápido. É a primeira vez que ouço essa frase", disse sobre o elogio de van der Vaart.

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Julian Brandt no Ajax: oito gols em 15 jogos

As críticas públicas e as avaliações constantes de especialistas acompanham a carreira de Brandt há muitos anos, e suas atuações frequentemente dividem opiniões. Por isso, ele já está acostumado a lidar com elas. "Da última vez que ele fez uma declaração diferente, também fui muito questionado sobre isso. Sei lá, nessas horas sempre penso: 'Me deixa em paz com essa besteira'", disse Brandt.

Ainda assim, Brandt recebeu de forma positiva a mudança de posição do ex-jogador do Hamburgo. Apesar da distância que mantém em relação a avaliações externas desse tipo, afirmou com um sorriso: "Isso é bom para mim."

Brandt, que assinou com o Ajax até 2029, disputou 15 partidas pelo clube de Amsterdã até agora. Marcou oito gols, mas ainda não deu nenhuma assistência.