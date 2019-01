Mbappé ultrapassa Neymar e Cavani e assume primera posição - o Índice de Performance da Ligue 1

As estrelas do PSG brilharam na goleada sobre o Guingamp por 9 a 0

A goleada do Paris Saint-Germain sobre o Guingamp por 9 a 0 no último sábado (19) foi um dos resultados mais atraentes da temporada até o momento.

Apenas 10 dias antes, o time de Thomas Tuchel havia sido eliminado pela Copa da Liga francesa justamente pelo adversário Estava claro que eles queriam se vingar daquela derrota embaraçosa, que os impediu de chegar à semifinal da competição.

Sem surpresa, o Índice de Desempenho Opta, que monitora o desempenho de cada jogador na liga semanalmente, está repleto de jogadores do PSG, com os três primeiros lugares ocupados pela impressionante força de ataque do clube.

Kylian Mbappé assume o topo esta semana com uma pontuação simplesmente surpreendente de 99,8. O jovem marcou um "hat-trick" na partida e chegou a marca de 17 tentos na temporada, seu melhor registro até o momento.

Logo atrás está Edinson Cavani, que jogou em conjunto no ataque com Mbappé e também balançou as redes três vezes na partida.

Notavelmente, Neymar, que marcou dois, assumiu o terceiro lugar, apesar de ter marcado 99,4. Tuchel usou o brasileiro em um papel de meio-campo ofensivo no que era virtualmente uma formação 4-2-4, com o ex-jogador do Barcelona se relacionando lindamente com Mbappé enquanto os anfitriões tentavam derrotar seus oponentes em uma exibição de força ofensiva.

Talvez seja surpreendente, dado o volume de sua vitória, que haja apenas um outro jogador do PSG presente no Top 10 do ranking: Dani Alves. O brasileiro recentemente retornou de lesão e vem dando cobertura no meio-campo, uma vez que o PSG não vem apresentando profundidade nessa área atualmente. Apesar de jogar muito como lateral-direito, ele se adaptou às suas novas responsabilidades de forma impressionante.

Mas o PSG não foi o único grande vencedor no final de semana. O Strasbourg ganhou destaque após vencer a o Monaco fora de casa por 5 a 1.

A equipe de Thierry Laurey foi ajudada pelo fato de os anfitriões terem perdido Naldo, expulso aos sete minutos, enquanto Ludovic Ajorque foi o grande destaque.

No entanto, talvez o gol mais importante do duelo tenha sido marcado pelo meia Ibrahima Sissoko, de 21 anos, cujo chute de fora da área foi bem colocado no canto superior da rede. Ele foi classificado como o sexto melhor jogador da Ligue 1 no final de semana.

Como o PSG, eles também terminaram a rodada com quatro jogadores dentro do Top 10, com Adrien Thomasson e Youssouf Fofana ajudando a destacar seu domínio sobre o Monaco.

De fato, os dois únicos jogadores que participaram na semana passada, além dos dois grandes vencedores, foi o goleiro do Toulouse, Baptiste Reynet, e o meia angolano, Angelo Fulgini.

Ambos os jogadores foram decisivos; o primeiro fez uma série de defesas na vitória por 1 a 0 sobre o Nimes, enquanto o último saiu do banco para fazer uma participação decisiva para o clube de Stephane Moulin, graças ao seu gol aos 94 minutos.

O PSG certamente não conseguirá um resultado tão fácil no próximo fim de semana, quando joga contra o Rennes em casa. Do outro lado, o Strasbourg tentará continuar sua improvável campanha pela Europa quando receber o Bordeaux.

Enquanto isso, a partida mais atraente do fim de semana acontece na sexta-feira (26), quando o time de Marselha enfrenta o Lille, segundo colocado, no Stade Velodrome.