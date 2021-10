Mbappé tem 'boas conversas' para renovar com o PSG, garante mãe do atacante

A declaração de Fayza Lamari pode mudar o futuro do atacante, que recentemente até se envolveu em uma polêmica com Neymar

As especulações sobre o futuro de Kylian Mbappé parecem estar longe de acabar. Dessa vez, sua mãe, Fayza Lamari, que cuida da carreira do atacante, revelou em uma entrevista que já existem conversas para renovação de contrato do jogador com o Paris Saint-Germain.

A mãe do astro do PSG insiste que as negociações do contrato estão bem encaminhadas, apesar do interesse que ele recebeu do Real Madrid na janela passada. Além disso, a declaração de Lamari pode mudar o futuro do atacante, que recentemente até se envolveu em uma polêmica com Neymar.

Mbappé foi alvo de uma feroz busca de transferência pelo Real Madrid, no entanto, o clube espanhol não conseguiu concluir a negociação com PSG, frustrando o próprio jogador, que queria mudar de clube.

O Real Madrid, então, esperava que ele não renovasse com o PSG e ficasse livre no mercado, mas agora eles podem ficar frustrados com isso também. Em uma entrevista ao jornal Le Parisien, Fayza Lamari disse que já está discutindo com o PSG sobre uma renovação de contrato do jogador com o clube.

"Estamos discutindo com o PSG a respeito de uma renovação e as coisas estão correndo bem. Até falei com Leonardo ontem (segunda-feira) à noite. Se vamos chegar a um acordo? Uma coisa é certa: ele vai dar tudo até ao fim para ganhar a Liga dos Campeões."

"O Kylian precisa de estar satisfeito. Se ele estiver infeliz até é capaz de dizer que vai deixar de jogar. E ele nos diz isso muitas vezes. Com ele tudo pode mudar de um dia para o outro", disse sua mãe.

Mbappé, por outro lado, certamente não teve vergonha de expressar seu desejo de mudar de clube. Isto porque, em uma entrevista para a RMC Sport, o atacante admitiu que queria deixar o PSG em julho.

"Eu disse ao PSG que queria partir a partir do momento em que não queria renovar. Queria que o clube tivesse dinheiro para uma substituição de qualidade", disse o atleta, que acrescentou à entrevista: "Não cabe a mim julgar. Deixei bem clara a minha posição em julho. Dizer que disse no final de agosto é uma mentira. Eu disse em julho".

O PSG, no entanto, afirmou publicamente que não considerará deixar seu craque se transferir por nenhuma taxa, e embora o Real Madrid tente uma nova oferta na próxima janela, o clube francês parece determinado a convencer Mbapppé de continuar no clube.