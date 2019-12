Mbappé surtou em disputa com Messi pela Chuteira de Ouro: "ele está fazendo de propósito?"

Atacante do Paris Saint-Germain afirmou desejos de jogar as Olimpíadas de 2020, bem como destacou disputa a parte com Messi pela Chuteira de Ouro

Recentemente Kylian Mbappé ressaltou que estaria em plenas condições de disputar os de 2020. O assunto está em destaque há algumas semanas devido a intervenção de Noël Le Graët, Federação Francesa de Futebol, que deu luz verde a ida de Mbappe às . Entretanto, o parece não estar de acordo com a liberação do atleta.

Em entrevista à France Football , Kylian Mbappé novamente indicou que gostaria de ir a Tóquio, mas que tudo será uma questão de prioridade: "Claro que quero ir para as Olimpíadas, mas se meu clube, no qual eu sou empregado, não quiser que eu vá, não irei entrar em conflito. Em breve converse sobre isso com Leonardo e Didier Deschamps, eles foram categóricos: nunca será às custas da Euro. Eu o tranquilizei dizendo que também queria competir na Euro".



(Foto: Getty Images)

“Se eu não puder ir para as Olimpíadas de 2020, terei outra em 2024, em Paris, porque eu realmente gostaria de jogar as Olimpíadas pelo menos uma vez minha carreira", disse o atacante.

Kylian Mbappé aproveitou a ocasião para comentar sobre a amizade com Neymar, a qual afirmou ser boa dentro e fora de campo:"Quando cheguei a Paris, não houve debate. Foi ele Neymar a estrela, que me ajudou um pouco. Ele está machucado, perdeu a com o e eu a ganhei com a . Disso começam a surgir histórias sobre nossa suposta rivalidade, sobre minha vontade de tomar o lugar dele”.

“Quando voltei ao após a Copa, a primeira coisa que fiz foi conversar com Ney e disse: ‘Você pode ter perdido a sua Copa do Mundo, mas não se preocupe, não vou andar em seus canteiros aqui. Mas eu garanto que não quero tomar seu lugar, você pode ficar com ele. Estou sempre aqui para ajudá-lo", acrescentou o atacante do PSG.

"Messi está me observando"

Por fim, o francês comentou acerca da disputa com Lionel Messi pela Chuteira de Ouro 2018/19 e revelou que chegou a dizer para Ousmane Dembélé que o argentino teria travado uma disputa individual com ele: "No final da temporada passada, ao invés de colocar minha cabeça debaixo do travesseiro e esperar em silêncio pelo final do ano, tentei me superar e percebi que poderia tentar conquistar o título de maior goleador europeu. Mas havia Messi. Eu marca dois, ele marcava três; eu marcava três, ele marcava quatro!", e seguiu.

“Era tão louco que eu cheguei a conversar com Ousmane Dembélé sobre isso. ‘Não é possível, ele faz de propósito? olha o número de gols que eu marquei? Messi está me observando’", relembrou.

