Mbappé sobre Neymar: "é um jogador muito importante no PSG e quero que ele fique"

Atacante francês manifestou sem rodeios sua visão sobre o caso envolvendo a saída de Neymar e pediu desculpas por suas palavras indicando saída

Se depender de Kylian Mbappé, o brasileiro Neymar continuará usando o uniforme do na próxima temporada. Em entrevista coletiva durante um evento na , o craque francês disse que já conversou com Neymar a respeito dessa situação e espera que ele continue ao seu lado na equipe da capital francesa.

"Eu quero que ele fique e eu o disse o que penso dessa situação. Está claro para mim. Ele é um jogador importante e eu quero que ele fique", disse o atacante de 20 anos. Neymar ficou de fora, mais uma vez, da lista dos melhores do mundo da FIFA e as lesões e frustração no PSG podem explicar isso.

Mbappé aproveitou para pedir desculpas já que em maio afirmou que poderia participar de um projeto novo e deixou subentendida uma possível saída do PSG. Ele afirmou que o momento da fala não foi o melhor.

"Eu deixei as portas abertas após meu discurso na premiação UNFP. Eu não estava no lugar certo para aquilo, me perdoe. Eu não quis roubar o show de outros jogador. Eu quero ganhar títulos, isso é de meu interesse e do PSG", falou Mbappé.