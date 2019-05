Mbappé sente que é muito grande para o PSG e deixou isso claro

Atacante francês aponta uma possível saída, mas espera continuar no clube parisiense

A temporada de Kylian Mbappé tem rendido muitos elogios a ele. Mesmo sem conseguir ajudar sua equipe a ter uma campanha melhor na , o camisa 7 do recebeu o prêmio de melhor jogador da temporada da . O jovem parece começar a sentir que seu talento poderia ser melhor aproveitado em outro lugar e deixou isso claro ao dizer que quer um novo projeto.

"É um momento muito importante para mim. Eu cheguei no primeiro ou talvez no segundo ponto de virada da minha carreira. Eu descobri muitas coisas aqui. Eu acho que talvez seja hora para eu ter mais responsabilidades. Espero que isso seja no PSG, seria um grande prazer, ou talvez em algum outro lugar com um novo projeto", falou Mbappé.

Em 42 partidas, somando todas as competições, Mbappé anotou 38 gols e deu 17 assistências. Ele foi o artilheiro do PSG na Ligue 1 e se sagrou campeão nacional pela terceira vez em sua carreira.

As palavras de Mbappé podem ser interpretadas de pelo menos duas maneiras: ao pedir por mais responsabilidade para todos ouvirem, ele pode estar atraindo propositalmente a atenção de times como . Essa responsabilidade a mais pode ser exatamente a ideia de suprir o espaço deixado por Cristiano Ronaldo. Por outro lado, pode ser até um certo tipo de "ameaça" ao PSG para cobrar uma postura melhor, tanto da diretoria em seus planos de contratações, como dos próprios jogadores.

Com apenas 20 anos, Mbappé caminha para se tornar um dos maiores jogadores de sua geração. Em três anos de carreira profissional, o jovem conquistou sete títulos, sendo uma e três Ligue 1 consecutivas - duas pelo PSG e uma pelo .

Atualmente avaliado em 180 milhões de euros (cerca de R$ 825 milhões), o jogador ainda tem um longo caminho pela frente e pelo que vem jogando não é impossível imaginar algum gigante europeu desembolsando uma verdadeira bolada para contar com os serviços dele.