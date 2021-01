Mbappé se "Neymarizou"? Campeão com a França critica desempenho do garoto do PSG

Para Emmanuel Petit, o camisa 7 está tentando se tornar igual a Neymar, mas não no bom sentido

Kylian Mbappé cada vez mais parecido com Neymar, mas isso não necessariamente é uma coisa boa. Emmanuel Petit, campeão do mundo pela , o camisa 7 está se “Neymarizando”, e isso pode ser um perigo para ele mesmo.

Sem Neymar em campo, o se apoia cada vez mais em Mabppé, que se torna o dono do ataque parisiense. E ele faz por merecer, com apenas 22 anos já foi tricampeão francês, chegou à final de uma Liga dos Campeões e, com a seleção, foi campeão mundial. Com um currículo desses, bastava ser ele mesmo.

Fonte regular de gols pelo PSG, Mbappé está diferente nos últimos tempos, e um exemplo foi mais um empate sofrido pelo PSG, desta vez contra o Saint-Etienne, no qual ele passou em branco. E Petit deu sua opinião sobre a situação do jogador: "Além dos problemas relacionados à sua saúde física e possivelmente mental, tenho a impressão de que ele está confuso e precisa dar um passo atrás”, disse, ressaltando que isso pode acontecer com qualquer jogador.

E isso não vem de hoje. “Mesmo antes da pandemia, eu já sentia que o menino estava começando a mudar sua atitude. Ele tem uma expressão corporal que não me parece positiva”, disse Petit à Radio RMC.

Para o ex-jogador, o problema de Mbappé está em querer ser como Neymar quando, na verdade, os dois têm características diferentes. “Eu sinto que ele está se ‘Neymarizando’, que ele quer fazer em campo o que Neymar faz, mas ele não tem as qualidades de Neymar”, disse.

O que Mbappé tem que fazer, na verdade, é usar de sua melhor qualidade, a velocidade, a seu favor, na opinião do ex-jogador. “Tenho também a sensação de que seus adversários analisaram sua principal qualidade, a velocidade. A verdadeira qualidade deste menino é jogar com espontaneidade e não assumir a liderança", completou.

Ainda sem Neymar, o próximo compromisso do PSG, e mais um teste para Mbappé, será neste sábado (9), contra Brest, pela 19ª rodada da . Atualmente, o time de Paris, em busca de mais um título, é o segundo colocado da competição, com três pontos a menos do que o líder .