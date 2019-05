Mbappé se irritou com técnico do PSG por falta de apoio rumo à Chuteira de Ouro, diz jornal

Atacante brigava por artilharia de campeonatos nacionais na Europa e situação alimenta rumores sobre saída do PSG

Mesmo com a boa fase vivida na temporada atual, Kylian Mbappé teria motivo para reclamar com o treinador do , Thomas Tuchel. Tudo isso por conta da disputa pela Chuteira de Ouro com Lionel Messi.

Segundo o jornal Le Parisien, o atacante queria ter entrado em campo em uma partida da em abril, para se manter na disputa pela artilharia de competições nacionais europeias, mas foi poupado pelo alemão. Isso se tornou o estopim para tornar a relação entre os dois exclusivamente profissional, ao contrário da que Tuchel possui com Neymar, por exemplo.

Compare os números de Mbappé e Messi nos respectivos campeonatos nacionais:

Isso teria motivado o camisa 7 a dar declarações que deixaram no ar uma possível saída do clube francês. O , que passará por reformulação no elenco após o fim da temporada, é especulado como maior interessado no jogador de 20 anos.

Mbappé foi premiado recentemente pela Ligue 1 como Melhor Jogador Jovem e Melhor Jogador do .