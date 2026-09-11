Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, afirmou acreditar que tem condições de vencer a Bola de Ouro neste ano, ressaltando que o que apresentou na última temporada faz dele o mais merecedor do prêmio, apesar da ausência de títulos coletivos.

Em entrevista ao jornal "L'Équipe", Mbappé disse: "Tenho a sensação de que posso vencê-la neste ano. É um dos meus objetivos, e não resta muito tempo", assegurando que não enxerga contradição entre o fato de o prêmio ser individual e a importância dos títulos coletivos.

E acrescentou: "Sempre acreditei que a Bola de Ouro deve ser concedida a um jogador realmente excepcional. Claro que há um lado coletivo, porque o futebol é um esporte coletivo, mas no fim das contas é um prêmio individual", apontando que sua visão sobre o prêmio se formou durante a era de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

O atacante do Real Madrid falou com muita confiança sobre suas chances, dizendo: "Durante anos, eu me considerei o melhor jogador do mundo. Não vi nenhum jogador melhor do que eu", explicando que aceitava a vitória de Messi ou Ronaldo no prêmio, mas que não trocaria de lugar com os demais vencedores.

Mbappé também se defendeu das críticas que recebe por não cumprir as funções defensivas, assegurando que marcar gols não pode ser considerado um problema para a equipe, e disse: "Esse argumento não faz sentido. Se eu não marcar, vão perguntar: por quê? O futebol gira em torno de marcar gols e superar o adversário".

Ao mesmo tempo, admitiu que pode oferecer mais defensivamente, embora considere que, ofensivamente, tem capacidade de criar mais chances, assegurando possuir um talento diferenciado nesse aspecto e que não quer perder sua posição entre a elite dos jogadores.

Mbappé abordou sua relação com a torcida do Real Madrid e as vaias que sofreu, dizendo: "Essas coisas acontecem. Você sabe quantos jogadores foram vaiados em Madri? Todos eles continuam vivos", afirmando que passou a entender que a torcida expressa seu descontentamento quando não está satisfeita.

A estrela francesa elogiou seu técnico, José Mourinho, descrevendo-o como muito inteligente, e disse: "Ele sabe o que faz e para onde vai. É importante para os jogadores terem uma orientação a seguir. Com ele, temos tudo o que precisamos para alcançar o sucesso", revelando que o treinador lhe pediu simplesmente: "Marque os gols".

Mbappé também falou sobre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, considerando-os jogadores que mudaram as regras do jogo e deixaram uma marca indelével na história do futebol, afirmando que pertence à geração que veio depois deles e que se inspirou muito neles.

O atacante do Real Madrid destacou sua admiração por vários jovens talentos, à frente deles Lamine Yamal, Estêvão, Arda Güler, Endrick, Warren Zaïre-Emery e Désiré Doué, afirmando que todos eles têm os predicados necessários para construir grandes carreiras.

Em relação aos seus anos no Paris Saint-Germain, Mbappé ressaltou que poderia ter se transferido para qualquer clube europeu, mas escolheu permanecer em Paris porque era feliz ali, e também recusou diminuir as conquistas do clube francês após vencer a Liga dos Campeões da Europa duas vezes desde a sua saída.

Mbappé encerrou sua fala sobre a Bola de Ouro reafirmando sua enorme confiança em ser merecedor do prêmio, dizendo: "Ninguém fez uma temporada melhor do que a minha no ano passado", em uma de suas mensagens mais claras sobre sua ambição de vencer o mais importante prêmio individual do futebol.