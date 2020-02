Mbappé reclama com Marquinhos da defesa do PSG: foram 13 gols em seis jogos

Francês não ficou satisfeito com a postura defensiva da equipe durante a vitória sobre o Bordeaux por 4 a 3 no último domingo (23)

O liga o sinal de alerta! Apesar da vitória sobre o por 4 a 3 no último fim de semana, o setor defensivo é a grande preocupação da equipe parisiense. Nos últimos seis jogos em todas as competições, os parisienses sofreram 13 gols e engana-se quem pensa que os jogadores estão confortáveis com a situação.

No domingo (25), após o triunfo do PSG, Kylian Mbappé criticou abertamente Marquinhos pela colocação defensiva da equipe. Sem esconder a boca como muitos jogadores estão acostumados, o jovem atacante foi capturado pelas câmeras do Canal + se irritando com o brasileiro.

"Eles vêm na nossa área duas vezes e acontece um ‘incêndio’. Precisamos ser mais calmos e administrar. Você é o chefe, diz a todos para subir, nós subimos", disse.

Faltando duas semanas para o jogo de volta contra o nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico Thomas Tuchel precisa encontra soluções para os problemas defensivos, com as ausências de Thiago Silva e Colin Dagba, lesionados, e Thomas Meunier, suspenso.