Mbappé rebate presidente da Federação Francesa em defesa de Zidane: "Não se desrespeita uma lenda"

Noël Le Graêt fez comentários sobre a possibilidade do ex-jogador comandar a seleção francesa; o atacante cobrou mais respeito por parte do dirigente

Kylian Mbappé não gostou nada das falas de Noël Le Graêt, presidente da Federação Francesa de Futebol, sobre uma possível ida de Zinedine Zidane para a seleção. O atacante francês tratou logo e defender o ídolo, pedindo mais respeito a um nome tão grande na história do futebol.

Recentemente, em entrevista à Rádio RMC Sport, Noël Le Graêt, atual comandante da FFF, negou que tenha tido qualquer contato com Zidane para eventualmente substituir Didier Deschamps no comando da seleção francesa, como havia sido especulado. Segundo o cartola, se não falou com o ex-jogador e, que se sequer houvesse alguma tentativa de contato, ela não seria via telefone.

“Zidane tentou entrar em contato comigo? Certamente não, eu nem teria atendido o telefone de qualquer maneira", disse. "Eu nunca o conheci, e nunca pensamos em nos separar de Didier".

Após a fala, Kylian Mbappé, principal jogador da atual geração do futebol francês, foi ao Twitter alfinetar Le Graêt e pedir mais respeito ao ex-treinador do Real Madrid. “Zidane é a França, não desrespeitamos assim uma lenda", escreveu o atacante de 24 anos.

Agora, com o contrato de Deschamps na seleção francesa renovado até a Copa do Mundo de 2026, a possibilidade de Zidane assumir o comando do time esfriou ainda mais, enquanto começaram rumores sobre sua ida à seleção brasileira, para substituir Tite. Le Graêt, aliás, também desdenhou essa possibilidade em sua entrevista. "Eu ficaria surpreso se ele fosse para lá. Mas ele faz o que quer, não é da minha conta", disse.