"Mbappé queria ir para o Real Madrid, mas o convencemos", conta ex-técnico do PSG

Unai Emery, atual treinador do Arsenal, teve um papel importante na retenção do jovem jogador, que já pensava em se mudar para Madri

As recentes declarações de Kylian Mbappé de que ele estaria aberto a um novo projeto aqueceram o mercado de transferências da Europa. Surgiram fortes especulações de que ele estaria apontando uma possível saída para o . O time espanhol tem interesse há algum tempo no camisa 7. Um dos grandes responsáveis por Mbappé jogar no e não no Real é o ex-técnico da equipe francesa, Unai Emery.

"Falei com seu pai para que escolhesse o PSG. Ele queria ir ao Real Madrid e também teve a opção do . Ele estava indo com toda a confiança para Madrid e nós o convencemos de que o PSG é um projeto da . Conseguimos que ele permanecesse lá e logo foi tratado o assunto do dinheiro com o PSG", afirmou Unai Emery à Cadena Ser.

O técnico do , que chegou a mais uma final de , também comentou sobre Neymar e o descreveu como "impressionante".

"Neymar é impressionante, é um jogador com muitos recursos. Ele só precisa conquistar coletivamente as coisas que já conquista individualmente. Foi eliminado por anos seguidos da Champions. No ano passado foi eliminado pelo Madrid e ele se machucou antes do segundo jogo, e nesse ano também se lesionou. Seu brilhantismo fica reduzido em uma liga menos competitiva, mas ele é impressionante como jogador", disse Emery.