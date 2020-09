Mbappé pressiona PSG e, junto com Neymar, faz de 2021 ano-chave para projeto

Segundo publicação inglesa, o atacante francês quer experimentar outros desafios fora de Paris

Kylian Mpappé, atacante do , comunicou ao clube francês que deseja sair do clube após o término da temporada 2020/21. De acordo com o jornal The Times, o craque francês, que já cobrou por reforços, pretende atuar na ou na .

A decisão do PSG teria sido comunicada em uma reunião entre a família do atleta, que tem mais dois anos de contrato, e os dirigentes. Neymar, companheiro de Mbappé, tem contrato até 2022. O ano é decisivo para os dois também por ter a , no Qatar.

Junto do brasileiro, o francês pode realmente estar de saída ou deseja colocar pressão no presidente Nasser Al Khelaifi. 2021 seria o ano-chave para projeto do clube, de ganhar a pela primeira vez.

Contratado do em 2017, por cerca de 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão), o jovem de 21 anos recentemente elogiou o de Jürgen Klopp, um provável destino. A ligação e a admiração dele por Zinedine Zidane também poderia colocá-lo no caminho do .