Mbappé precisa sair do PSG para alcançar Messi ou CR7, diz Rivaldo

Ex-jogador do Barcelona diz que a Inglaterra ou Espanha seria o melhor destino para o jovem craque francês

O ex-jogador brasileiro Rivaldo entende que a evolução de Kylian Mbappé pode estagnar se ele continuar no . Em um artigo escrito ao Betfair, o pentacampeão do mundo falou que atletas como o francês precisam estar em campeonatos com níveis técnicos mais altos e deu duas sugestões.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Com todo o respeito pelo PSG, que é um grande time, eu acredito que só saindo para um grande clube espanhol ou inglês ele poderá se assumir como um legítimo sucessor de Messi ou Cristiano Ronaldo. Os melhores precisam jogar nos melhores campeonatos", afirmou Rivaldo.

O brasileiro é um jogador histórico do . Ele atuou no Camp Nou entre 1997 e 2002 e foi lá que conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo ao receber a Bola de Ouro em 1999.

Ciente dos muitos rumores que apontavam para um suposto interesse do Barça na contratação de Mbappé, o ex-jogador considera o movimento muito difícil de ocorrer.

"Eu acho que o Barcelona dificilmente poderá assinar com ele, afinal ele é muito caro por ser tão novo, campeão do mundo e uma das maiores promessas do futebol mundial. Se foi tão complicado para trazer o Neymar, imagina o valor que o PSG não deverá estar pedindo por ele, então acho praticamente impossível conseguir trazer essa pérola para o Camp Nou", escreveu o ex-atleta.