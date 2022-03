Mbappé pede que time do PSG se respeite; Marquinhos vê título em risco

O Paris Saint-Germain teve uma tarde difícil neste domingo (20), quando sofreu uma dura derrota de 3 a 0 para o Monaco, pela 29ª rodada da Ligue 1. E, claro, a eliminação para o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões foi tema importante nas conversas sobre mais essa derrota do time de Mauricio Pochettino.

O elenco repleto de estrelas montado pelo PSG dá muitas alegrias à torcida, mas, nos últimos jogos importantes, não tem dado conta do recado. Depois da eliminação para o Real Madrid na Champions League, os franceses venceram o Bourdeaux de 3 a 0, e pareciam ter encerrado por ali mesmo o momento ruim, como se não passasse de uma pedra no caminho. No entanto, neste domingo, uma nova derrota voltou a preocupar o time do Parque dos Príncipes.

Jogando contra o Monaco, sétimo colocado na tabela da Ligue 1, o PSG sofreu em campo e terminou a partida com um resultado muito aquém do esperado: uma derrota por 3 a 0. Mesmo com boa vantagem na liderança do Campeonato Francês - são 13 pontos a mais que o Rennes, segundo colocado -, o alerta já está ligado na equipe.

O capitão Marquinhos, em entrevista após o jogo, foi um dos que admitiu que o título francês pode estar em perigo. “É certo que se jogarmos assim, o título está em risco, mesmo que tenhamos uma vantagem. Temos que mudar a maneira como jogamos, a mentalidade em campo”, disse o brasileiro. “Mas, como eu disse, nem tudo pode ser jogado fora. Estes são momentos difíceis, mas temos que continuar a trabalhar, ser uma equipe como antes, com uma boa mentalidade e uma boa compreensão em campo para vencer”.

Quem também falou após a derrota foi Kylian Mbappé, que foi um pouco mais duro em suas palavras, inclusive em relação ao comportamento de seus companheiros de time. "Temos que respeitar os torcedores e a nós mesmos”, disse.

O atacante também falou sobre a obsessão pelo título da Champions League, que mais uma vez foi adiado após a eliminação para o Real. “A nossa meta é o título do Campeonato Francês. Podemos ganhar de oito ou nove, mas isso não importa, pois todos sempre vão pensar na Liga dos Campeões".

A Champions também foi lembrada por Mauricio Pochettino em sua fala na entrevista coletiva. O treinador do PSG admitiu que o time pode ainda estar sentindo a eliminação, colocando-a como possível motivo para a derrota classificada como “incaeitável”.

"É claro que o que aconteceu na Liga dos Campeões fez muito mal. A equipe claramente precisa se livrar disso. Isto nos impede de expressar nosso melhor desempenho”, disse o argentino.

Agora, como disse o treinador, a parada internacional para a Data Fifa antes do próximo jogo da Ligue 1 é um período ideal para que o PSG consiga “ajeitar a casinha”.