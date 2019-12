Mbappé para Neymar: "não quero roubar seu lugar"

Jovem francês disse que só competiu pela Bola de Ouro porque o brasileiro sofreu com lesões e diz que o camisa 10 é a "super estrela" do PSG

Neymar tem voltado a ser peça importante para o de Thomas Tuchel. O brasileiro brilhou no último sábado (21) na goleada da equipe da capital sobre o , por 4 a 1, ao marcar um gol e dar uma assistência. Aos poucos a parceria de sucesso com Kylian Mbappé ganha novo fôlego e a dupla promete chegar embalada para a disputa das fases finais da .

Quer ver jogos da Ligue 1 ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Em entrevista à France Football, Mbappé falou da parceria com o camisa 10 e disse que, assim que chegou, conversou com o brasileiro e disse que não estava lá para roubar o lugar do brasileiro.

Mais artigos abaixo

"Quando eu cheguei em Paris, não havia nem debate. Neymar era a super estrela. Ele se lesionou e perdeu a e eu ganhei a Copa do Mundo. Aí as histórias começaram a surgir a respeito de nossa rivalidade, sobre minha vontade de tomar o lugar dele", lembrou Mbappé, que revelou a conversa que teve com o craque brasileiro.

"Na minha primeira sessão de treinamentos com o PSG eu disse para ele: 'não se preocupe, eu não vim para tomar seu lugar. Eu vou lutar pela Bola de Ouro esse ano porque você não está nessa corrida, mas eu te garanto que eu não quero tomar seu lugar, você pode ficar com ele. Eu estou sempre aqui para te ajudar'", revelou o camisa 7 do PSG.

O PSG lidera a , com sete pontos de distância para o Olympique Marseille, o segundo colocado. A próxima rodada do certame francês acontece apenas em 2020, já que o campeonato faz uma pausa de inverno.