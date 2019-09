Mbappé ou Pogba? "Claro que gostaríamos de um francês, e vamos tentar ele", diz presidente do Real Madrid

Vem contratação grande por aí? Em um encontro com executivos do , o presidente do clube, Florentino Pérez, quando questionado sobre contratações, afirmou seu desejo de contar com uma das duas estrelas da seleção francesa, Mbappé ou Pogba, e que o clube não medirá esforços para tentar a chegada desses jogadores, mesmo que as suas atuais equipes não os queiram vender.

O namoro de Paul Pogba com o Real Madrid é antigo e já está bem documentado. Pedido de Zidane, o clube tentou contratar o jogador na última janela de transferências, mas esbarrou na pedida alta do , que queria 180 milhões de euros pelo francês. Sem conseguir algumas receitas que o clube esperava receber, como as vendas de James Rodríguez e Gareth Bale, a equipe madrilenha desistiu da contratação. Pelo visto, o Real deve tentar a contratação do meio-campista na próxima janela.

Já a possível contratação de Mbappé seria um grande negócio para os merengues dentro e fora dos campos. Desde a saída de Cristiano Ronaldo para o , o Real não tem um jogador da primeira prateleira do futebol mundial. O atacante francês poderia preencher essa lacuna. Dentro das quatro linhas, Mbappé é a prioridade número 1 de seu Zidane e seria a grande estrela do time madrilenho.

A pedida do para vender o atleta seria de 230 milhões de euros, o que transformaria o francês na maior contratação da história do futebol, sete milhões a mais do que o PSG pagou ao para assinar com Neymar em 2017.

Além disso, Pérez também defendeu algumas contratações já realizadas pelo clube espanhol. Mesmo que jogadores como Luka Jovic, Éder Militão e Eden Hazard não tenham estreado em partidas oficiais pelo Real, o presidente do clube defendeu que as adições desses atletas dão profundidade e qualidade ao elenco, o qualificando para que o Real Madrid consiga seguir as palavras de seu mandatário e reencontrar o caminho dos títulos.