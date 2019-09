Mbappé ou Icardi: a dúvida do PSG para enfrentar o Galatasaray na Champions

Kylian Mbappé treinou normalmente às vésperas do PSG encarar o Galatasaray, mas a dúvida segue a respeito da titularidade do francês em campo

Após a bem-sucedida estreia na , no Parc des Princes, contra o , o realiza a primeira viagem da equipe nesta edição do torneio. O elenco comandado por Thomas Tuchel embarca para Istambul, onde enfrentará o na próxima terça-feira (01). Porém, uma dúvida ronda o treinador alemão: Kylian Mbappé ou Mauro Icardi?

Durante último treinamento realizado para o embate válido pela segunda rodada da fase de grupos, Tuchel não deixou claro qual será a escolha para o duelo. Em entrevista coletiva, o comandante ressaltou que “Mbappé não é capaz de jogar os 90 minutos. A questão é se ele começa ou termina o jogo". Ainda assim, o jogador participou de todo o treinamento junto com o elenco.

Ao fim, reuniu-se com o Tuchel e a equipe técnica do para uma conversa conforme apurou a Goal . O bate-papo durou pouco menos de um minuto, mas abriu brechas para possíveis chances do francês entrar como titular diante do Galatasaray.

Caso Mbappé não tenha condições de iniciar o jogo, Mauro Icardi deverá ser o substituto imediato. O argentino foi testado ao lado de Pablo Sarabia e Angel Di Maria no setor ofensivo do PSG.

Com a possível titularidade de Mbappé, o PSG tem a provável escalação: