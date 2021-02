Mbappé, o mais novo na coleção “craque que quase foi para o Arsenal"

O jogador do PSG se junta à lista que tem Messi, CR7, Ibra, Yaya Touré e outros

Todo time tem uma história para contar de um jogador que quase foi contratado, o Arsenal, porém, se supera. Em diferentes momentos ao longo dos anos “quase transferências” de estrelas do futebol foram sendo reveladas, e a mais nova delas é Kylian Mbappé.

O Arsenal teve grandes jogadores em sua história - entre eles Thierry Henry, que foi eleito o melhor da história da Premier League. A lista de “quase contratações”, porém, poderia ter mudado a realidade do time inglês.

Após a atuação de gala da Mbappé nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, na qual marcou três dos quatro gols da goleada, Arsene Wenger, técnico que marcou história no Arsenal, revelou que o francês, antes de ir ao PSG, esteve perto do time inglês. À época, o atacante ainda não tinha estourado no mundo do futebol.

"Podemos falar de Mbappé. Eu fui em sua casa quando ele estava indeciso sobre renovar o contrato com o Mônaco. Ele poderia ter ido para o Arsenal de graça", disse Wenger à televisão beIN Sports.

Foi da boca de Wenger que se soube também das “quase contratações” de Zlatan Ibrahimovic e Yaya Touré. Os dois, assim como Mabppé, teriam reforçado o Arsenal antes de estourarem.

Quando ainda atuava pelo Malmo, da Suécia, Ibra foi convidado a visitar o centro de treinamentos do Arsenal onde, muito cauteloso, Wenger pediu que a jovem promessa fizesse um teste, que ele recusou: “Zlatan não faz testes”.

“Ele veio visitar o nosso centro de treinamento. Não queria fazer um teste pois já tinha 16 anos. Ele voltou para a casa e nós resolvemos continuar a observá-lo. Eu queria vê-lo treinar, mas isso não atrapalhou sua grande carreira. No fim, ele decidiu ir para o Ajax. Isso acontece. Não foi o único caso.”, disse Wenger.

Já com Yaya Touré, a questão foi burocrática. À época, o marfinense atuava no Beveren, da Bélgica, que já tinha chegado a um acordo com o Arsenal pela transferência. Um problema com a expedição do passaporte belga do jogador, no entanto, frustrou a contratação.

Os dois maiores jogadores da atualidade, " target="_blank">Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, também “quase foram” para o Arsenal. Ambas as situações aconteceram no início das carreiras dos craques.

No caso do argentino, seu ex-agente revelou apenas em setembro de 2020 o caso que aconteceu em 2003. A contratação de Cesc Fàbregas pelos Gunners fez Messi, que também recebeu proposta à época, se balançar, no entanto, ele acabou preferindo a permanência no Barcelona.

"Messi ficou tentado para ir ao Arsenal, mas não foi. Eu me lembro do dia que Fábregas pediu para sair (do Barcelona). Messi também foi convidado a ir, mas ele não quis sair", disse Fabian Soldini, ao Marca, da Espanha.

De todas as “quase contratções”, a de Cristiano Ronaldo é a que pode ter chegado mais perto de se concretizar, segundo o Bleacher Rport. O próprio jogador, quando defendia o Real Madrid, revelou que teve alguns encontros com Wenger e que esteve “muito perto de se tornar um gunner”.

O Manchester United, porém, ofereceu £ 12,25 milhões ao Sporting, de Portugal, e acabou contratando o atacante, que ganhou sua primeira Champions League defendendo o clube inglês.

Além destes, o Bleacher Report ainda colocou Xabi Alonso, que acabou indo ao Real Madrid, Pepe Reina, que acabou continuando no Liverpool, e Petr Cech, recusado por Wenger, na lista dos “quase” do Arsenal.