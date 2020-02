Mbappé não se desculpa com Tuchel, mas pega leve com Cavani e Icardi

Depois da confusão, o atacante admite ter sido desrespeitoso com os companheiros mas não se desculpa com treinador

Ao ser substituído no jogo do contra o , Mbappé não ficou satisfeito e acabou protagonizando uma discussão com o técnico Thomas Tuchel .

Mesmo ganhando o jogo, o clima na time francês após a partida ficou tenso. Segundo o L’Equipe, o treinador alemão reuniu sua equipe para tratar do incidente.

Embora tenha admitido que foi duro e desrespeitoso com os companheiros, Cavani e Icardi - que iam entrar no lugar dele e Sarabia -, Mbappé não se desculpou com o técnico.

Tuchel, por sua vez, admitiu ter ficado triste com o ocorrido e acredita que não tem porque ficar alimentando a imprensa com essa história que, segundo Leonardo, acontece ocasionalmente em clubes cheios de estrelas.

Em entrevista, o treinador disse que o conflito não foi pessoal, só insatisfação do atacante: “Não tem nada pessoal entre eu e Mbappé. É sobre um jogador que não quer sair, e um técnico que o tira do jogo. Nada mais”