Mbappé não precisou esperar Neymar sair para virar maior estrela do PSG

Jogador brilha com a camisa do clube parisiense desde a sua chegada, em 2017

E se ele fosse a estrela do ? E se Neymar era apenas a sombra do atacante francês? Nos corações dos fãs, em todo caso, o assunto parece decidido. "Queremos que Neymar saia rapidamente!", confessou um torcedor parisiense no sábado à beira do Camp des Loges.

A situação mudou desde que a dupla chegou no verão europeu de 2017. Mbappé se tornou campeão mundial. Na temporada passada, conquistou o título de artilheiro da , enquanto ao mesmo tempo o brasileiro entrou em colapso, sofrendo uma sucessão de lesões que surgiram nas duas últimas temporadas. Uma série de infortúnios combinados com assuntos extravagantes que não resolveram seu índice de populatidade na capital francesa.

(Foto: Getty Images)

Neste verão, Neymar exigiu sua transferência. O que a direção esportiva do PSG não esconde mais. "Há negociações mais avançadas do que antes, mas isso não significa que estamos prontos para o acordo", disse Leonardo em conversa com a imprensa local.

Neymar pode sair, estrela Mbappé sem complexo

O PSG parece pronto para deixar Neymar sair. E na sua ausência, estpa Kyliam Mbappé, que está sendo observado por todos.

Em boa forma e com a confiança alta, o jovem atacante já tem status de estrela. Um fato que o técnico Thomas Tuchel, no entanto destacou que o francês ainda passa por processo de amadurecimento.

"Ele é um jogador fundamental para nós, coloca muita intensidade em seus jogos e treinos, mas não espero mais dele hoje", disse o técnico em entrevista coletiva, tentando tirar algum tipo de pressão que o camisa 9 possa vir a sentir.