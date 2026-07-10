Mbappé: Não me importa se vamos enfrentar a Espanha ou a Bélgica... e não somos os melhores da história da França

Kylian Mbappé, astro da França, confirmou que a seleção de seu país está pronta para disputar as semifinais da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que não se importa com a identidade do próximo adversário dos Bleus, seja a seleção espanhola ou a belga, após ter sido eleito o melhor jogador da partida que enfrentou o Marrocos.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Mbappé comentou na zona mista sobre a identidade do próximo adversário, dizendo: “Não me importa; se for a Bélgica, que seja a Bélgica; se for a Espanha, que seja a Espanha. Vamos ver o que vai acontecer. É uma partida de semifinal e sempre será complicada, seja qual for o caso”.

O astro francês falou sobre o papel de liderança que desempenha atualmente na seleção francesa, dizendo: “Com certeza me sinto bem na seleção francesa. É um time, um grupo pelo qual sinto muito carinho. Há muitos jogadores nessa equipe que são meus amigos e que conheço há muitos anos, e há também, é claro, os jogadores mais jovens que me veem como um jogador mais velho”.

E acrescentou: “Tenho que ser um exemplo para a equipe, especialmente no aspecto emocional e psicológico, mais do que no aspecto técnico dentro de campo, porque sou o jogador que disputou o maior número de partidas na Copa do Mundo neste grupo. Sei exatamente o que significa jogar na Copa do Mundo e o que devo transmitir e ensinar aos meus companheiros”.

Mbappé encerrou suas declarações comparando a geração atual com a de 2018, dizendo: “Esta equipe não é a mais forte. Fui campeão mundial e vice-campeão mundial, enquanto esta seleção atual ainda não conquistou nenhum título nem ficou em segundo lugar. Mas é a equipe que possui o maior potencial, o que facilita traçar planos para o futuro. O elenco atual tem uma qualidade tão alta que faz você sonhar, mas são as equipes fortes que conquistam títulos e vencem, e até agora não vejo nenhuma taça de ouro ao meu lado”.