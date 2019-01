Mbappé não descarta transferência para o Real Madrid no futuro: "nunca se sabe"

Com contrato com o PSG até 2021, jovem não fechou as portas para o clube merengue

Com hat-trick, Mbappé voltou a exibir o seu grande futebol na goleada do PSG sobre o Guingamp por 9 a 0 no último sábado (19), mas o assunto que predominou foi os rumores envolvendo o interesse do Real Madrid.

Com contrato até 2021, a jovem estrela francesa não descartou uma possível transferência no futuro para o Santiago Bernabéu.

"Estou bem aqui, mas no futebol e no futuro você nunca sabe", disse.

Mbappé, que marcou 17 gols na Ligue 1 e 21 em todas as competições nesta temporada, também acrescentou que estava feliz na França, onde está cercado de talentos.



Foto: Getty Images

"Estou muito feliz com a forma como as coisas estão indo para mim no Paris Saint-Germain", apontou.

"Estou sob contrato até 2021 e agora não é o momento de pensar em mais nada", concluiu.

PSG volta a campo na próxima quarta-feira (23) para enfrentar o Strasbourg, pela segunda rodada da Copa da França.