Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, foi alvo de amplas críticas na Espanha, depois de falar publicamente sobre suas chances na disputa pela Bola de Ouro, poucos dias antes do fechamento da votação para o prêmio.

Mbappé afirmou ter feito "um ano excelente no aspecto individual", considerando que o desempenho pessoal representa o critério mais importante na corrida pela conquista da Bola de Ouro, declarações que provocaram fortes reações de vários jornalistas pela rádio "Cadena SER".

Segundo informou a rede francesa "Foot Mercato", o jornalista espanhol Julio Pulido questionou como a torcida do Real Madrid receberia essas declarações, num momento em que o time não conquistou um título importante recentemente, enquanto seu colega Javier Herráez considerou que o atacante francês faria melhor em evitar falar dessa maneira, especialmente após sua atuação no clássico contra o Atlético de Madrid.

Críticas duras quanto à sua candidatura à Bola de Ouro

As críticas não pararam em suas declarações, mas se estenderam às chances de Mbappé de vencer o prêmio, com Antón Meana revelando que sequer coloca o atacante do Real Madrid entre sua lista dos cinco melhores jogadores do mundo.

Meana colocou nomes como Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Vitinha e Khvicha Kvaratskhelia em suas contas, deixando Mbappé para trás em sua corrida pessoal pela Bola de Ouro.

Por sua vez, Dani Garrido criticou o foco excessivo de Mbappé em seus números individuais, apontando que Harry Kane conquistou o prêmio de Chuteira de Ouro, ao mesmo tempo em que considera que a avaliação da disputa pela Bola de Ouro não deve se basear apenas nas estatísticas individuais.

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O jornalista espanhol foi ainda mais longe, destacando o desempenho de Mbappé nos grandes jogos, e disse: "Marcar gols na Copa do Mundo contra Iraque, Suécia e Paraguai é algo maravilhoso", antes de apontar a ausência do impacto esperado do jogador durante a derrota da França para a Espanha por 2 a 0.

Essas fortes críticas surgem num momento em que Mbappé defende publicamente suas chances de vencer a Bola de Ouro, numa corrida que registra uma disputa acirrada entre alguns dos maiores craques do futebol mundial.

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