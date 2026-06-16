Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Mbappé muda sua famosa comemoração contra o Senegal... e o motivo está relacionado a um desafio na TV

K. Mbappe
França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
França
Senegal
EUA

Promessa feita ao vivo... Mbappé cumpre na Copa do Mundo após marcar contra o Senegal

O astro francês Kylian Mbappé cumpriu sua promessa; durante o confronto de sua seleção contra o Senegal na terça-feira, o capitão dos “Les Bleus” abandonou sua famosa e habitual comemoração de “cruzar os braços”, surpreendendo a todos com um gesto inesperado que deixou os torcedores em êxtase, na partida que terminou com a vitória dos “Les Bleus” por 3 a 1

Mbappé abriu o placar da França na Copa do Mundo contra o Senegal, mais precisamente aos 66 minutos, quando recebeu um passe mágico de Michael Olise dentro da área, ficou cara a cara com Édouard Mendy e chutou rasteiro com precisão, mandando a bola para o fundo da rede, comemorando de uma maneira diferente.

A origem dessa comemoração remonta a alguns dias atrás, quando o atacante do Real Madrid foi convidado do famoso apresentador James Corden no famoso quadro “Carpool Karaoke”, transmitido pela rede FOX Sports; onde o astro francês prometeu a si mesmo que comemoraria qualquer gol que marcasse na Copa do Mundo imitando o gesto do “flautista”.

Tudo começou durante uma conversa entre os dois sobre a infância do astro francês, quando Mbappé explicou, segundo o jornal francês “L’Équipe”: “Meus pais queriam que eu explorasse áreas diferentes e variadas para ampliar meus horizontes”, revelando que realmente estudou flauta no conservatório por um ou dois anos.

Corden aproveitou a oportunidade para desafiar Mbappé a comemorar dessa maneira na Copa do Mundo, ao que o atacante francês respondeu com determinação: “Na primeira partida contra o Senegal, se eu marcar um gol, farei isso por você”. Promessa essa que Mbappé cumpriu à risca no estádio “MetLife”, assim que balançou as redes dos Leões da Teranga.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Iraque crest
Iraque
IRQ
Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN
Publicidade