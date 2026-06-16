Mbappé muda sua famosa comemoração contra o Senegal... e o motivo está relacionado a um desafio na TV

O astro francês Kylian Mbappé cumpriu sua promessa; durante o confronto de sua seleção contra o Senegal na terça-feira, o capitão dos “Les Bleus” abandonou sua famosa e habitual comemoração de “cruzar os braços”, surpreendendo a todos com um gesto inesperado que deixou os torcedores em êxtase, na partida que terminou com a vitória dos “Les Bleus” por 3 a 1

Mbappé abriu o placar da França na Copa do Mundo contra o Senegal, mais precisamente aos 66 minutos, quando recebeu um passe mágico de Michael Olise dentro da área, ficou cara a cara com Édouard Mendy e chutou rasteiro com precisão, mandando a bola para o fundo da rede, comemorando de uma maneira diferente.

A origem dessa comemoração remonta a alguns dias atrás, quando o atacante do Real Madrid foi convidado do famoso apresentador James Corden no famoso quadro “Carpool Karaoke”, transmitido pela rede FOX Sports; onde o astro francês prometeu a si mesmo que comemoraria qualquer gol que marcasse na Copa do Mundo imitando o gesto do “flautista”.

Tudo começou durante uma conversa entre os dois sobre a infância do astro francês, quando Mbappé explicou, segundo o jornal francês “L’Équipe”: “Meus pais queriam que eu explorasse áreas diferentes e variadas para ampliar meus horizontes”, revelando que realmente estudou flauta no conservatório por um ou dois anos.

Corden aproveitou a oportunidade para desafiar Mbappé a comemorar dessa maneira na Copa do Mundo, ao que o atacante francês respondeu com determinação: “Na primeira partida contra o Senegal, se eu marcar um gol, farei isso por você”. Promessa essa que Mbappé cumpriu à risca no estádio “MetLife”, assim que balançou as redes dos Leões da Teranga.