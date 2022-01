Mbappé lidera a barca? Veja quem pode sair do PSG neste mês de janeiro

Após a chegada de tantos grandes jogadores ao elenco do PSG, o clube da capital organiza agora as possíveis saídas, incluindo a chance de Mbappé deixar Paris já nesta janela.

Quando jovem, Mbappé mostrava muita idolatria por Cristiano Ronaldo, este que ainda atuava pelo Real Madrid quando tiraram uma foto juntos. Mas o francês tinha outro sonho: o de jogar pelo clube de Madrid, e isto está cada vez mais próximo.

Leonardo, diretor de futebol do PSG, quer manter o jovem prodígio em Paris. Em janelas de transferência passadas, o clube francês recebeu uma proposta do Real Madrid de mais de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) por Mbappé, mas que foi recusada. Agora, o contrato do atleta está próximo ao fim, e o Real pode acabar adquirindo o jogador de maneira gratuita.

Quem pode sair do PSG nesta janela de transferências?

Além de Mbappé, o jovem Xavi Simons, de 18 anos, teve poucas oportunidades de atuar pelo PSG e pode ter saída direta ao Barcelona após três anos na França. Ótimo meia, o clube de Paris, no entanto, pretende manter o garoto no elenco.

Di Maria também precisa ter futuro resolvido, mas o atleta tem a opção de aumentar um ano ao contrato após o fim deste nesta janela, e é provável que o atacante acabe ficando mesmo no PSG.

Wijnaldum e Icardi podem ser jogadores emprestados nesta janela. Por incrível que pareça, o ex-Liverpool, que havia acabado de chegar ao PSG, pode sair por empréstimo do clube parisiense por causa de sua passagem abaixo do nível esperado. A intenção do time francês é de manter o jogador, mas, caso saia, não será em venda definitiva.

No caso de Icardi, o atleta não vem sendo tão utilizado pelo PSG após a chegada de Messi e a ocupação de Mbappé como o camisa 9 do clube. Com pouca contribuição, o atleta é alvo da Juventus, que sem dinheiro, pode adquirí-lo por empréstimo, apesar da intenção parisiense ser a de vender o jogador.

Ander Herrera, Leandro Paredes, Thilo Kehrer e Diallo também podem estar de saída em janeiro, com o PSG preparado para ouvir propostas pelos jogadores mencionados. Kurzawa não está nos planos de Pochettino e entra na lista de atletas prontos para deixar o clube, além do goleiro Sergio Rico, terceiro reserva, com poucas chances de atuação no lugar de Navas ou Donnarumma, aberto a venda.