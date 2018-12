Mbappé joga como uma criança, apesar da conquista da Copa do Mundo, segundo Marquinhos

Companheiros de equipe, Marquinhos deseja presente "compartilhado" para Mbappé no 20º aniversário do craque francês

Dia de festa no Paris Saint Germain. Nesta quinta-feira (20), Kylian Mbappé completou 20 anos, e para começar as comemorações do aniversário de um dos principais atletas da equipe, o também jogador do PSG, Marquinhos desejou felicitações ao francês.

Em entrevista coletiva desta quinta, o brasileiro destacou os títulos do companheiro de clube e desejou para Mbappé o título da Champions League 2018-19: "Ele acabou de completar 20 anos e já ganhou quase tudo: foi campeão francês, venceu a Copa do Mundo, coleciona títulos individuais. No nível esportivo, desejo que ele ganhe a Champions League nesta temporada conosco".

Além da brincadeira, Marquinhos enfatizou a alegria da jovem revelação durante as atuações em campo: "Pessoalmente, desejo-lhe coisas boas, mas acima de tudo saúdo. Que ele siga no caminho certo ao lado de sua família, possa aproveitar a vida o máximo possível. Não devemos esquecer que o futebol é o nosso trabalho, mas também nosso maior prazer. Que ele nunca perca a alegria que tem quando está em campo jogando futebol. Isso é o que sempre fará a diferença”.

Por fim, o jogador da Seleção Brasileira saiu em defesa de Mbappé ao ser questionado sobre a mudança de comportamento do francês, após o título da Copa do Mundo 2018, disputada na Rússia.

"Ainda é o mesmo Kylian. Parece uma criança que vai brincar com os amigos. Quando ele entra em campo, é feliz. Quando começa a treinar, parece a melhor hora do dia. Ele se solta, é realmente cheio de alegria. Que continue sendo assim, porque foi o que o levou ao mais alto nível”.