Mbappé interessado no Barcelona: francês pergunta do time a De Jong e atiça espanhóis

O craque do PSG, que interessa tanto ao Real Madrid quanto ao Barça, conversou com o holandês durante o Fifa The Best

Kylian Mbappé e Frenkie de Jong se encontraram em Milão, na última segunda-feira, para o prêmio Fifa The Best e protagonizaram uma conversa muito amigável. Apesar do breve momento captado pelo e divulgado em seu canal no YouTube, percebe-se um interesse de Mbappé pelo .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

"Como vai você?", perguntou o francês ao cumprimentar o jogador do Barça. "Muito bem e você?". "Dois minutos atrás estava falando de você", respondeu Mbappé que prontamente já perguntou: "O Barça é bom?". De Jong respondeu: "Sim, é muito bom!". Então Mbappé brincou: "Está difícil neste momento… te vejo depois, ok?".

A conversa rápida foi motivo suficiente para a imprensa espanhola levantar questionamentos sobre a postura do francês, que é especulado tanto no Barcelona, quanto no Real Madrid. "Gostaria o presidente blanco, Florentino Pérez, ou o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, que o craque tão sonhado pelo primeiro e tão querido pelo segundo faça perguntas sobre o Barça?", questionou o Mundo Deportivo.

Tanto Mbappé quanto De Jong foram premiados no Fifa The Best. Ambos marcaram presença na seleção do ano da Fifa, eleita por diversos jogadores de todo o mundo.