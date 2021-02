Mbappé idolatra CR7 e quer jogar no Real Madrid, diz ex-companheiro de PSG

Atacante francês é especulado no Santiago Bernabéu em todas as janelas de transferências, mas segue defendendo o time parisiense

Muito se fala sobre a possibilidade de Kylian Mbappé vestir a camisa do Real Madrid. Parte fundamental do ambicioso plano do PSG de se estabelecer como um dos grandes clubes da Europa, o atacante francês quer vestir a camisa do clube merengue. É isso que afirma um ex-companheiro do jovem.

Jesé Rodríguez, revelado pelo Real Madrid e que atuou com Mbappé no PSG, assegurou que cedo ou tarde o francês será jogador de Los Blancos.

"Ele tem muita vontade de ir para o Real Madrid. A cidade o encanta e tenho certeza que vai jogar lá um dia", disse Jesé em entrevista ao El Partidazo, da Cadena Cope.

O jogador espanhol, que hoje defende o Las Palmas, relembrou outro motivo para Mbappé querer vestir a camisa do clube madrilheno: Cristiano Ronado.

"Seu ídolo sempre foi Cristiano e começou a vê-lo no Real Madrid", disse Jesé.

Mbappé e Cristiano Ronaldo em 2012. Foto: Facebook

Embora o interesse pareça mútuo entre o jogador e o clube merengue, Maurício Pochettino já afirmou que quer contar com Mbappé (e Neymar) por muito tempo no PSG. O camisa 10, inclusive, já tem um acerto para renovar seu vínculo com o Paris Saint-Germain por mais quatro anos e também faz lobby para que o francês siga no Parque dos Príncipes.

A relação entre os dois grandes craques do PSG é muito boa. Recentemente, o francês afirmou que está no clube para ajudar Neymar e que o brasileiro sabe fazer tudo.

Dentro de campo, a parceria entre Mbappé e Neymar precisa ajudar o clube a subir na tabela da Ligue 1. O clube está em terceiro na competição, três pontos atrás do líder Lille. Na Liga dos Campeões, o duelo das oitavas de final é contra o Barcelona e o primeiro jogo acontece ainda neste mês de fevereiro.