Mbappé ganha mais uma defensora de permanência no PSG: a prefeita de Paris

O futuro de Kylian Mbappé está extrapolando o mundo do futebol. Enquanto vive uma indefinição sobre sua permanência no Paris Saint-Germain ou ida ao Real Madrid, o atacante tem tomado conta do noticiário esportivo - mas também vai além disso, invadindo também a política francesa.

Desde a janela de transferências entre as temporadas 2020/21 e 2021/22, o futuro de Mabppé é um dos assuntos mais comentados no noticiário esportivo. Sem conseguir levar o atacante de 23 anos de idade ao Santiago Bernabéu em julho, o Real Madrid adiou os planos da contratação, que poderá ser feita de graça ao final desta temporada. No entanto, assim como fez antes, o PSG não quer dar moleza aos espanhóis e ainda tenta renovar o contrato do francês, que se encerra agora.

Até mesmo Mbappé parece não ter decidido o que vai fazer a partir da próxima temporada, o que só aumenta mais o burburinho sobre o assunto. E agora, o futuro do atacante está quebrando a barreira do mundo do futebol.

Depois de notícias do El Mundo de que o presidente da França Emmanuel Macron ter tentado convencer Mbappé pessoalmente a seguir em Paris, assim como Nicolas Sarkozy, que também governou o país entre 2007 e 2012, agora foi a vez da prefeita de Paris "entrar" na história. Em entrevista à Télé Loisirs, Anne Hidalgo falou sobre o desejo de ver o astro decidindo por seguir no time da capital francesa.

"Oh sim! Que ele fique, que ele nos ajude! Acima de tudo, acho que além do futebol e dos resultados, ele é tão importante, tão útil para dar esperança a nossos jovens... É por isso que eu quero que ele fique", disse Hidalgo na entrevista. "Eu não recebo dinheiro para falar isso. Mas eu só queria dizer que o amamos tanto. Eu só queria dizer a ele que o amamos muito. Diga que em nosso país, nesta cidade, ele é um exemplo para muitos jovens. Ele está ciente", disse Hidalgo.