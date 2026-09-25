Mbappé faz o gol da vitória, depois desaba no gramado e precisa deixar o jogo lesionado

A França encerrou com vitória o primeiro jogo sob o comando de Zinedine Zidane. Na Turquia, os franceses foram fortes demais para a seleção nacional daquele país e venceram por 1 a 0. Ainda assim, a França vai olhar para o duelo com sentimentos mistos: Kylian Mbappé deixou o campo lesionado.

Zinedine Zidane esteve, portanto, pela primeira vez no banco de reservas da seleção francesa na noite de sexta-feira. Ele assumiu o posto de Didier Deschamps após a última Copa do Mundo.

Zidane escalou Mike Maignan no gol. Na defesa, houve espaço para Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix e Adrien Truffert. No meio-campo, Adrien Rabiot, Manu Koné e Rayan Cherki começaram jogando. No ataque, estavam Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.

Em um primeiro tempo relativamente sem graça, a França apareceu pela primeira vez aos 17 minutos. Mbappé puxou para dentro pela esquerda e finalizou tirando tinta da trave. Pouco depois, a Turquia respondeu do outro lado com uma cabeçada de Fedri Kadioglu. A bola foi defendida com facilidade.

Depois de Cherki e Olise chegarem perto do gol de abertura ainda antes do fim do primeiro tempo, foi a Turquia que, após o intervalo, mais ameaçou marcar: Ismail Yüksek cabeceou uma bola de escanteio e quase mandou para as redes.

No fim das contas, foi Mbappé quem abriu o placar para os franceses. O atacante do Real Madrid recebeu passe de Olise após uma trapalhada na saída de bola da Turquia. Ele bateu no canto curto e assim superou o goleiro Ugurcan Çakir.

No entanto, Mbappé também se lesionou no lance do chute. Ele ainda seguiu por mais um tempo, mas acabou precisando ser substituído com uma aparente lesão no joelho.

No último quarto da partida, a França seguiu pressionando. Koundé chutou para fora por dez centímetros, e Olise também não estava com a mira totalmente calibrada. Nos acréscimos, a Turquia ainda precisou seguir com dez jogadores. O goleiro Çakir evitou com o braço, fora da área, um chute de Bradley Barcola e acabou expulso.