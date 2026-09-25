Zinédine Zidane iniciou sua trajetória à frente da seleção francesa com uma vitória difícil sobre a Turquia, na primeira partida dos "Bleus" sob seu comando, após os 14 anos em que Didier Deschamps esteve no comando da comissão técnica, em um confronto que teve o gol internacional de número 67 de Kylian Mbappé, antes de ele deixar o campo lesionado poucos minutos após balançar as redes.

A seleção francesa precisou de algum tempo para se adaptar às ideias de seu novo treinador e voltar ao esquema 4-3-3, o que se refletiu especialmente em Mbappé, depois que ele ocupou a posição de ponta esquerda, na qual não aparecia pela seleção havia dois anos.

O capitão da França se viu, no início do jogo, sob dupla marcação dos jogadores da Turquia, enquanto Ousmane Dembélé encontrava dificuldade para achar espaços, e Michael Olise não apresentou seu melhor nível.

A seleção turca começou a partida de forma mais perigosa, aproveitando a pressão intensa que impôs sobre os jogadores da França.

Mike Maignan defendeu uma tentativa de Yılmaz aos quatro minutos, antes de a defesa intervir para afastar a bola de cima da linha do gol, ao passo que o goleiro da França voltou a brilhar diante de uma finalização de Kadıoğlu aos 28 minutos.

Durante a primeira metade do tempo, os jogadores de Zidane sofreram para sair com a bola e se livrar da pressão turca.

Com o passar do tempo, a seleção francesa começou a recuperar seu equilíbrio, e Kylian Mbappé apareceu de forma mais influente no terço ofensivo, enquanto Charki tentava se movimentar na posição de meio-campista completo, apresentando alguns lampejos de qualidade, apesar de lhe faltar precisão no último toque.

Olise quase deu a vantagem à França antes do fim do primeiro tempo, mas o goleiro turco defendeu sua finalização forte aos 43 minutos.

Após um início forte da Turquia no segundo tempo, veio o momento decisivo para a seleção francesa.

Após uma pressão de Koundé e Charki, a bola chegou a Olise dentro da grande área, que a tocou para Mbappé, posicionado do lado esquerdo, antes de o capitão da França marcar seu 67º gol com a camisa da seleção de maneira especial.

Mas a alegria de Mbappé não foi completa, pois os sinais de dor surgiram nele logo após marcar o gol, e ele caiu ao gramado antes que a comissão técnica decidisse substituí-lo aos 59 minutos, com a entrada de Désiré Doué em seu lugar.

Este último não esperou muito para deixar sua marca, depois de ameaçar o gol turco com uma finalização perigosa apenas três minutos após sua entrada.

A seleção francesa manteve sua pressão em busca de ampliar a vantagem, e Jules Koundé esteve perto de marcar seu primeiro gol internacional, mas sua finalização bateu na trave aos 69 minutos.

A entrada de Bradley Barcola também deu um novo impulso ofensivo à França, depois de acrescentar velocidade e vivacidade à frente de ataque, mantendo a pressão sobre a defesa turca até os minutos finais.

Aos 88 minutos, a partida teve um de seus momentos mais marcantes, depois que o goleiro Çakır tocou a bola com a mão fora da grande área durante uma tentativa de avanço de Barcola, sendo expulso e deixando o campo.

Nos minutos finais, Esteban Lepaul teve a chance de aparecer pela primeira vez com a camisa da seleção francesa, em uma noite que Zidane encerrou com vitória em sua primeira partida, apesar de a atuação não ter sido perfeita, mas a seleção alcançou o objetivo mais importante ao conquistar o triunfo.