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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mbappé enganou o árbitro? Comissão técnica põe fim à polêmica sobre o pênalti do Real Madrid

K. Mbappe
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A tecnologia Kinexon entra em cena

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Uma nova crise de arbitragem explodiu no Campeonato Espanhol, após um fim de semana turbulento marcado por decisões polêmicas, levando o Comitê Técnico de Arbitragem a decidir abrir uma investigação urgente sobre o pênalti marcado a favor do astro do Real Madrid, Kylian Mbappé.

A partida do Real Madrid contra o Racing Santander, no estádio El Sardinero, teve um lance que provocou uma tempestade de controvérsia, quando o árbitro José Luis Munuera Montero marcou um pênalti a favor de Mbappé, gerando amplas dúvidas sobre sua legitimidade.

Esse não foi o único incidente, já que o dérbi basco também teve um lance semelhante, quando o árbitro Alejandro Hernández apontou para a marca do pênalti a favor do Athletic Bilbao, após um contato entre Aramburu e Nico Williams.

Diante do tamanho da polêmica, o Comitê Técnico vinculado à Federação Espanhola de Futebol, presidido por Fran Soto, decidiu realizar uma reunião decisiva na próxima segunda-feira para analisar os dois incidentes. O comitê conta entre seus membros com o ex-árbitro internacional David Fernández Borbalán, além dos especialistas Fernando López e Aitor Gorostegui, e o chefe da tecnologia do árbitro de vídeo assistente (VAR), Eduardo Prieto Iglesias.

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Segundo o "Mundo Deportivo", o comitê começará analisando em detalhes o lance de El Sardinero, lance que deve provocar uma divisão acentuada. A discussão gira em torno de dois pontos principais:

Primeiro, o contato do defensor Prat foi suficiente para derrubar o atacante do Real Madrid? E segundo, o árbitro do VAR, Luis Mario Milla, deveria ter intervindo e chamado o árbitro de campo para revisar o lance? De acordo com o protocolo adotado, se a sala do VAR considerar que houve contato, ainda que leve, ela só intervirá em caso de erro claro e evidente.

A tecnologia Kinexon encerra a polêmica

Já o segundo incidente, no dérbi basco, que concedeu ao Athletic Bilbao seu segundo gol, foi marcado pelo árbitro Hernández e não foi corrigido pela sala do VAR, na qual estava Carlos del Cerro Grande.

O árbitro estava muito próximo do local do lance, e a transmissão televisiva também mostrou o uso da tecnologia inteligente de bola "Kinexon", tecnologia que apareceu pela primeira vez nesta temporada na La Liga, e que confirmou que o jogador da Real Sociedad não tocou na bola, o que justifica o árbitro não ter sido chamado para a revisão.

Gol do Getafe na balança

A revisão não ficará restrita apenas a esses dois incidentes, mas incluirá também o polêmico gol do Getafe, precedido por um contato entre Andrés García e Mauro Bueno. No início, o árbitro García Verdura marcou a falta a pedido de seu assistente, mas a decisão veio após o ataque do Getafe ter terminado em gol, levando o VAR a intervir e a considerar que não houve falta e, portanto, o gol deveria ter sido validado.

Espera-se que os três lances sejam incluídos nas sessões de "tempo de revisão" realizadas toda terça-feira, e sua inclusão depende do grau em que atendam aos critérios estabelecidos pelo sistema de inteligência artificial da La Liga.

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