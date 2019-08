Mbappé empurra Neymar em foto de título do PSG e vídeo viraliza

A 'trollada' aconteceu logo depois da vitória por 2 a 1 sobre o Rennes, neste sábado

Kylian Mbappé roubou a cena neste sábado (03), quando, em meio às comemorações pela conquista da Supercopa da , após vitória por 2 a 1 do sobre o , empurrou Neymar para fora da foto dos campeões.

A situação inusitada causou grande repercussão na internet, e uma sequência de acontecimentos nos gramados de Shenzhen, na , onde o jogo foi realizado, que demonstraram o quanto não deu para entender o quanto o empurrão foi brincadeira ou coisa séria.

Quando empurrou Neymar, Mbappé sorria, como se estivesse de brincadeira. O brasileiro, contudo, buscava o reequilíbrio com cara de quem não estava entendendo nada. Na sequência, o meio-campista Verratti trouxe Neymar de volta para a foto, e a imagem foi emblemática: os fardados com a camisa do PSG sorrindo, e o camisa 10, vestido casualmente, com um boné escondendo sua expressão.

"Quer ir pro ? Então vaza daqui"



Em meio aos comentários sobre o empurrão dado por Mbappé, houve quem viu hostilidade no ato, ou quem acreditasse ter sido apenas brincadeira. Em defesa do francês, Neymar foi um dos primeiros por ele abraçados quando Thiago Silva levantou a taça – que abre oficialmente a temporada francesa. Além disso, na última sexta-feira (02) Mbappé manifestou desejo de ver Neymar seguindo no PSG.

“Claro que eu quero que ele fique. Falei com ele, ele sabe o que penso dele e da situação. Tudo está bem entre nós. Nós temos um relacionamento baseado na honestidade e respeito. Ele sabe que eu o respeito e o admiro”, disse o meia-atacante, na ocasião.

Neymar, entretanto, já manifestou o desejo de sair para defender o Barcelona. A situação ainda está indefinida.