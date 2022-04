Mbappé e Pochettino ficam "com certeza" no PSG para a próxima temporada, diz o técnico

Já campeão do Campeonato Francês, o PSG entra em campo ainda pela 35ª rodada nesta sexta-feira (29), às 16h (de Brasília), diante do Strasbourg. E na coletiva pré-jogo, o técnico Mauricio Pochettino foi questionado sobre sua permanência no clube, inclusive sobre a de Kylian Mbappé.

Durante a entrevista, o técnico argentino foi enfático ao dizer que permanecerá na equipe na próxima temporada: "Hoje, tanto ele (Kylian Mbappé) quanto eu temos 100% de chances de ficar."

No caso de Pochettino, o treinador foi vinculado a uma transferência ao Manchester United, mas o time inglês confirmou a contratação de Erik ten Hag, técnico do Ajax, para a próxima temporada.

Ainda no PSG, o argentino foi alvo de muitas críticas - mesmo com o título francês - durante essa época, principalmente pelo desempenho na Liga dos Campeões, onde o clube foi eliminado ainda nas oitavas de final. Mesmo assim, Pochettino ainda tem contrato com o PSG por mais uma temporada.

Kylian Mbappé, por sua vez, ainda não acertou sua renovação, embora a imprensa francesa garanta que o craque tenha gostado da última investida do PSG para uma extensão de contrato, garantindo alguns privilégios, como o maior salário do elenco, ao jogador.

No entanto, e por conta do impasse na renovação, o Real Madrid continua confiante para acertar com o atacante na próxima janela, com o clube aguardando o fim da temporada.

Ainda na coletiva, o treinador foi questionado sobre a temporada de Neymar, aproveitando para reconhecer que o craque brasileiro esteve abaixo do esperado, mas ressaltando que tudo poderia ter sido diferente com uma classificação na Liga dos Campeões.

"O talento de Neymar é indiscutível. É um jogador que assinou por vários anos e é um dos melhores do mundo. É verdade que teve altos e baixos nesta temporada. Mas tem a circunstância dele ter chegado depois da Copa América. Jogadores do calibre dele precisam jogar para estar no seu melhor nível."

"Muitas vezes a margem entre o sucesso e o fracasso é estreita. Eu estava conversando esta manhã com Messi e estávamos discutindo a temporada. Poderia ter sido diferente se tivéssemos vencido o Real Madrid."