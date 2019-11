Mbappé é o atleta que inspira meus filhos a serem jogadores, diz lenda do United

Rio Ferdinand, lendário defensor dos Red Devils, elogiou o atacante da França por seu impacto cultural na próxima geração de jogadores de futebol

Rio Ferdinand diz que Kylian Mbappe é o modelo para os seus dois filhos, Tate e Lorenz. Eles acompanham a carreira do astro do enquanto nutrem a ambição de se tornarem jogadores de futebol.

O jogador de 20 anos é considerado um dos melhores jogadores da atualidade e já venceu a com a e uma série de honras em clubes.

Sem uma pausa, Ferdinand diz que Mbappé é aquele que inspira a próxima geração de jogadores de futebol que inclui seus próprios filhos.

Ele acha que é mais do que o ritmo de Mbappé, mas também a capacidade de marcar gols e o emocionante estilo de jogo que atrai a atenção e acrescenta que sua personalidade fora de campo também é atraente.

"Mbappé é o número um para eles porque marcou muitos gols, grandes gols e jogou a Copa do Mundo", disse Ferdinand à Goal.

"Eles veem isso como sucesso e algo que querem poder fazer. Sim, ele é uma estrela, mas é um cara legal e humilde. Eles amam sua vibração. Gosto dele como um modelo para eles, porque ele diz as coisas certas. Seus endossos até estão com as empresas certas. Mais importante, quando ele assina um novo contrato, ele tem sua família ao seu redor. Como uma superestrela, ele é aquele que eu gosto que meus filhos sigam. Meu filho mais velho é goleiro. Seus favoritos são David de Gea, Ederson e Marc-Andre ter Stegen".

Ferdinand foi considerado como um dos melhores zagueiros do mundo, ganhando uma série de grandes prêmios no .

Foi no United que ele viu Cristiano Ronaldo inovar para chegar ao topo do esporte e aconselhou jovens como Mbappé a imitar ele e LeBron James, criando uma equipe de apoio ao seu redor.

"Com a quantidade de dinheiro no esporte, esses caras precisam tirar uma página do livro de LeBron James ou de Cristiano Ronaldo", acrescentou Ferdinand.



"São 17 temporadas na NBA no topo, isso é absolutamente absurdo. Para [Cristiano] Ronaldo, ele agora tem 34 anos e ainda está no topo. Ele está entre os dois melhores jogadores do mundo há mais de uma década. A primeira pessoa que vi investir em uma equipe. Eu andei pela casa dele e vi cerca de 10 pessoas em sua sala. Eu disse: 'quem são essas pessoas? O que está acontecendo?'. Ele disse 'esse é meu chef, esse é meu fisioterapeuta, esse é o médico e esse é meu personal trainer'. Ele deixou o como o melhor jogador do mundo. Ele estava no caminho certo. Ambos investiram muito dinheiro em ter a equipe certa ao seu redor para que seu corpo e mente tivessem o melhor desempenho possível. Eu acho que se você der conselhos aos jogadores jovens, eu diria que se você tiver os recursos, invista em si", afirmou.

Ferdinand escolheu os onze melhores da próxima geração de jogadores de futebol que o empolgam, enquanto olha para os possíveis modelos a serem seguidos pelas pessoas.

"Jadon Sancho é o destaque enquanto esperamos Vinicius Júnior explodir, mas Sancho é um nível diferente dos outros", acrescentou. "Ele e Hudson-Odoi estão lá em cima e serão os pontas da por um tempo. Sancho está à frente de Hudson-Odoi, que se machucou por um tempo e já jogou mais jogos, mas ambos chegarão ao topo. De Jong está impressionante. O que ele fez no na última temporada foi uma piada. Ele jogou como um jogador veterano. Ele tem postura, equilíbrio tático, compostura. Todos os atributos que você precisa para fazer parte de um time de ponta. Ele pode jogar por controle ou por desgaste do pescoço. Ele é o melhor meio-campista jovem do mundo".

"Maddison está indo muito bem nesta temporada e acho que ele deve fazer sua estreia na Inglaterra. Se Mason Mount é merecedor, ele também é merecedor. Trent Alexander-Arnold é como um ponta na defesa com sua criatividade. Ben Chilwell é excelente lateral esquerdo. Eu o amo e acho que alguém o comprará. Ele é o melhor. Ele pode avançar ou defender. Gosto de Fikayo Tomori e Ben Godfrey. Do ponto de vista mental, se eu olhar para um jogador forte a seguir, penso em Matthijs De Ligt. Ele parece um líder forte. Ele era um capitão em 2018/2019 do Ajax. Ele fez uma grande jogada para a para competir com Leonardo Bonucci e Giorgio. Chiellini, que é o principal suporte e defensor. Ele poderia ter ido a qualquer lugar do mundo e a algum lugar onde tenha boas chances de vencer a Liga dos Campeões, mas também tem uma difícil tarefa de entrar em um duelo. Mentalmente, ele é quem eu olho e vou, ele é surpreendente. O goleiro do , Gianluigi Donnarumma, fala sobre ele como Gianluigi Buffon. Ele teve anos no topo".

As escolhas de Ferdinand acontecem quando ele procura ajudar jovens aspirantes a melhorar seu jogo ao lançar um novo aplicativo em seu mais recente empreendimento. O ex-profissional empreendedor espera ajudar no desenvolvimento de um aplicativo que dê aos jogadores não assinados acesso a conselhos de treinadores e jogadores atuais licenciados da UEFA. O projeto tocou o antigo internacional da Inglaterra depois de conversas com seus filhos.

"Eu tenho filhos agora e meus dois filhos adoram futebol, falei com eles e perguntei de onde você tirou as minhas coisas de treinamento. Eles não me ouvem muito mesmo. Eles disseram que YouTube. Eu disse, onde você sabe, como você sabe que é a coisa certa? Eles apenas disseram que se parece bom nós a usamos. Isso me levou a pensar que é disso que meus filhos precisam. Eles podem usar isso sem mim lá. É uma ferramenta e um aplicativo benéfico para as crianças, para inspirá-las a serem jogadores de futebol de elite".