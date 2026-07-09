“Mbappé é nosso”... Deschamps exibe um gesto de arrogância após a batalha contra o Marrocos!

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, elogiou seu jogador Kylian Mbappé após a vitória sobre o Marrocos (2 a 0), na noite de quarta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida foi marcada por um notável recuo da seleção marroquina em meio a inúmeras tentativas da França, até que, aos 60 minutos, Mbappé conseguiu marcar o primeiro gol com um chute fulminante que Yassine Bono não conseguiu defender.

Deschamps declarou após a partida: “O adversário jogou de forma claramente defensiva e se amontoou em grande número na área, mas nós temos Mbappé e, portanto, não temos nada a temer”.

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Ele acrescentou: “Mbappé conseguiu romper esse cerco com um chute magnífico e, em seguida, marcamos o segundo gol, resultado de um domínio total”.

Sobre a lesão de Mbappé, Deschamps disse: “Não há motivo para preocupação, ele sentiu algumas dores no tornozelo, por isso preferimos substituí-lo, e ele estará pronto para a próxima partida”.

E concluiu: “Perdemos várias chances fáceis, mas o mais importante é chegarmos às semifinais, e era isso que queríamos”.



