Mbappé e Cavani fazem gols em vitória do PSG; Neymar só treina

PSG venceu sem o Sydney FC por 3-0 em jogo amistoso. Kylian Mbappé e Edinson Cavani marcaram. Neymar ficou fora da atividade

Antes de jogar Supercopa da contra o , em 3 de agosto, o disputou sua última partida de preparação contra o Sydney FC, em Suzhou ( ). Sem Neymar e Marco Verratti, a equipe alinhada para começar a partida provavelmente se parece com a que vai começar contra o Stade Rennais.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O craque brasileiro se recuperou recentemente de uma lesão no tornozelo direito e faz trabalho físico à parte para aprimorar a parte física. Ele também entrou em atrito com a diretoria do clube francês e tenta uma transferência para o , time que defendeu entre 2013 e 2017.

Interessante no primeiro tempo, o PSG abriu o placar com um gol de Kylian Mbappé (37), bem servido por Juan Bernat. Antes do intervalo, Pablo Sarrabia, bastante interessante nesta reunião, disparou um chute que o goleiro australiano empurrou diretamente sobre Edinson Cavani (43), que tinha apenas para concluir.

Mais artigos abaixo

No segundo tempo, com Jese, Colin Dagba e Layvin Kurzawa em campo, os parisienses tiveram menos sucesso. O jovem atacante Methan Guclu aumentou a pontuação para 3-0 em um salto no final do jogo (90).

Antes de começar sua temporada contra (11 de agosto), o Paris SG tentará conquistar seu nono troféu de campeão ao derrotar Stade Rennais, que o derrotou na final da Coupe de France no final da última temporada.