Mbappé e Camavinga tietam Cristiano Ronaldo: um ‘aceno’ ao futuro no Real Madrid?

Os dois franceses não esconderam a admiração que sentem em relação ao português, hoje na Juventus mas que fez história no Bernabéu

O duelo entre as seleções de e , que terminou sem gols no último domingo (11), decepcionou quem esperava uma partida repleta de emoção. Afinal de contas, foi o encontro de jogadores como Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Griezmann, João Félix, Pogba e muitos outros. Mas o jogo, válido pela UEFA , ao menos serviu para dois atletas conhecerem o seu grande ídolo.

Dentro de campo, Kylian Mbappé, jogador do e já um dos grandes destaques do futebol mundial, não escondeu sua admiração por Cristiano Ronaldo. Depois da partida, inclusive, o atacante homenageou o seu herói através de postagem em suas redes sociais: “ídolo”, escreveu Mbappé, incluindo também emojis de uma coroa e um bode (que é um acrônimo de uma expressão que, traduzida para o português, diz ‘melhor de todos os tempos’).

A idolatria de Mbappé por CR7 é bastante conhecida e muito bem documentada. Mas um outro nome da seleção francesa que aproveitou o duelo entre as seleções foi o jovem Eduardo Camavinga, de apenas 17 anos e que é tido como uma das futuras sensações do futebol mundial.

Camavinga não chegou a entrar em campo contra Portugal, mas correu atrás de Cristiano Ronaldo para ficar com a camisa do astro de 35 anos. E com a peça em mãos, o francês também foi às redes sociais para exaltar o hoje jogador da .

“Eu não vou nem lavar”, escreveu como legenda da foto da camisa da seleção portuguesa usada por CR7.

Real Madrid de olho

Mbappé, vale destacar, é o grande sonho do Real Madrid para um futuro próximo. O atacante, hoje com 21 anos, tem contrato com o até o fim da temporada 2021-22 e não vem dando indícios de que irá renovar o vínculo. Com a sua situação seguindo desta forma, os espanhóis teriam que esperar apenas cerca de um ano para negociar uma possível chegada sem custos de Mbappé, que de acordo com relatos vindos da Europa sonharia em vestir a camisa merengue – que tanto viu ser vestida por Cristiano Ronaldo.

Camavinga, que defende o na França, já vem lendo seu nome ser envolvido em negociações com os espanhóis. De acordo com relatos da imprensa espanhola, o meio-campista já esteve perto de ser reforço, mas a pandemia do novo coronavírus e seu consequente impacto econômico colocou panos frios nas conversas. Camavinga, assim como Mbappé, também tem contrato com sua equipe até 2022 e está na mira de vários gigantes europeus.

Enquanto Mbappé e Camavinga tietavam Cristiano Ronaldo, que apesar de estar hoje na Juventus tem seu nome intimamente ligado ao Real Madrid, é possível imaginar que torcedores merengues e dirigentes poderiam estar dando um sorriso já imaginando um futuro com Mbappé e Camavinga.