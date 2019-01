Mbappé é alvo de críticas pela eliminação do PSG enquanto Neymar é poupado

Atuação de Mbappé recebeu críticas por parte da imprensa francesa; jogador recebeu a menor nota entre os atletas

A eliminação do Paris Saint Germain para o Guingamp pela Copa da Liga Francesa, na última quarta-feira (09), rendeu críticas para Kylian Mbappé. Eleito um dos piores jogadores do elenco pelo tradicional jornal francês, L’Équipe, o jogador não teve a mesma atuação de Neymar. O brasileiro, por sua vez, recebeu a maior nota entre os atletas do PSG na avaliação dos jornalistas.

A falta de pontaria do atacante rendeu nota três ao campeão do mundo com a França, em 2018. Ainda assim, o veículo não atribui a derrota para Mbappé, pois ressaltou que o time comandado por Thomas Tuchel não teve sucesso em campo e assinou uma performance abaixo do esperado.



(Foto: Getty Images)

Já Neymar recebeu nota sete do jornal ao ser eleito o melhor atleta do PSG durante a eliminação do clube. Ney marcou o único gol do PSG na partida, aos 17 minutos da etapa final, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1, de virada. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Na avalição, o L’Équipe caracterizou a atuação de Neymar: “Ofereceu boas bolas para seus companheiros de equipe. Não teve grande atuação, mas acabou sendo o melhor do time".