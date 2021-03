Mbappé: "diziam que eu me exibia muito e não fazia gols, tive de mudar isso"

A estrela francesa vem balançando as redes com frequência na atual temporada, mas admite ter recebido críticas sobre isso quando era mais jovem

E até os grandes sofrem: em entrevista concedida à Uefa, a estrela do PSG e da seleção francesa, Kylian Mbappé, admitiu que foi criticado quando estava nas categorias de base por não ter capacidade de marcar gols.

Hoje, o jogador de 22 anos é o artilheiro da Ligue 1 na atual temporada, com 20 gols em 25 jogos, e o segundo maior marcador da Liga dos Campeões, com seis tentos em sete partidas, além de ter despachado Lionel Messi e o Barcelona em grande atuação no Camp Nou.

Mas Mbappé também "confirmou as acusações" e admitiu que fazia firulas demais quando ainda estava nas categorias de base.

"Por muito tempo, na base, pessoas diziam que eu me exibia muito e não fazia gols. No futebol de hoje, você precisa marcar. E eu tive que mudar isso. Tive que mudar isso nos treinamentos." relembrou o atleta, perguntado pela Uefa. "Quando você está mal, ninguém está lá pra te ajudar. Você precisa ser forte mentalmente e mover montanhas. Quando entro em campo, digo para mim mesmo: vou dar tudo de mim, ser o melhor possível."

Enquanto segue na luta para levar a Liga dos Campeões à Paris, Mbappé deu início a outra jornada nesta última semana: a França estreou com empate diante da Ucrânia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, onde os Bleus irão tentar o bi da competição.

Eliminatórias Europeias da Copa de 22 começam com umas zebras. Vice-campeã mundial, a Croácia perdeu para os primos iugoslavos da Eslovênia, em Ljubljana. E a França empatou com a Ucrânia, em Paris. Me desculpe o Deschamps, mas é o Pogba que faz esse time andar. É titular, pô! 🙏 — Marcelo Courrege (@MarceloCourrege) March 24, 2021

A seleção francesa é a grande favorita para vencer o grupo que também conta com Bósnia, Finlândia e Cazaquistão. E o jogador, obviamente, acredita que o time comandado por Didier Deschamps tem o que é necessário para novamente vencer o torneio.

"Nós queremos vencer pela segunda vez. A Copa do Mundo é um grande objetivo, o resultado de muito trabalho. Eu tive muita sorte ao ganhar quando tinha só 19 anos. Terão outros desafios, mas uma das minhas maiores ambições é ser bicampeão da Copa.