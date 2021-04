Mbappé: "Digo a mim mesmo que sou melhor do que Messi e Cristiano Ronaldo"

Craque do PSG usa comparações com os ídolos para se manter motivado e seguir evoluindo no futebol

Kylian Mbappé já é melhor que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Isso foi o que afirmou o próprio jovem atacante do Paris Saint-Germain, como uma estratégia para se tornar um jogador cada vez melhor.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Considerado um dos grandes nomes do futebol na atualidade, o companheiro de Neymar na França revelou usar as comparações aos craques para se motivar, já que um pouco de arrogância pode ajudá-lo a alcançar os níveis mais altos no esporte.

Em entrevista ao RMC Sport, o atacante abordou o tema.

“Ego? É importante, porque quando você está na pior, ninguém vai te ajudar. Você precisa se convencer de que é capaz de mover montanhas”, afirmou Mbappé.

“Muitas pessoas não compreendem o ego, mas quando você não está bem, ninguém vai até a sua casa para te dizer que você é capaz. Aí é só você e a sua mentalidade, e você precisa estar convencido de que é capaz de realizar grandes coisas”, completou.

“Todas as vezes que piso no gramado, eu digo para mim mesmo que sou o melhor, mesmo tendo enfrentado jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo. Eles são maiores do que eu, já alcançaram muito mais do que eu, mas na minha cabeça, eu sempre vou dizer que sou o melhor. Assim eu não vou me limitar e vou sempre tentar dar o meu melhor”.

Aos 22 anos, Mbappé divide o protagonismo do PSG com Neymar. Na temporada, o francês é o grande artilheiro da equipe, com impressionantes 30 gols marcados em 36 partidas. O time lidera a Ligue 1, e inicia seu duelo contra o Bayern pelas quartas da Champions na próxima quarta (7).