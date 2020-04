Mbappé deve ter cuidado para não 'Neymarizar', avisa ídolo francês

Emmanuele Petit, ex-jogador do Barcelona e campeão do mundo com a França em 1998, alerta jovem atacante do PSG para não seguir os exemplos de Neymar

Mbappé é desejo antigo de Florentino Pérez, presidente do , para reforçar o clube merengue. É verdade que a pandemia do novo coronavírus pode adiar esses planos, mas quando o Rel quer algum jogador, é melhor não duvidar de nada. Até por isso, para Emmanuele Petit, campeão do mundo com a em 1998, o jovem craque do vai ser o grande nome da próxima janela de transferências.

Mas para ele, Mbappé deve ter muito cuidado com suas ações, principalmente ao seguir alguns exemplos dados por Neymar.

"Ele deve ter cuidado com seu comportamento, às vezes se 'Neymariza' e isso pode ser contraproducente para ele", alertou o ex-jogador do .

Após fazer grande sucesso no Barcelona, Neymar se tornou a transferência mais cara da história ao ser contratado pelo PSG, mas se envolveu em algumas polêmicas com a diretoria culé ao longo desse processo. Petit já havia feitos duras críticas ao brasileiro e a seu comportamento no passado.

Agora, Mbappé também decidiu não renovar contrato com o Paris esperando uma possível transferência ao Real Madrid. E de acordo com o ex-jogador, isso pode atrapalhar seriamente o atacante de 21 anos.

“Mbappé tem uma tendência de me irritar cada vez mais, ele força muito. Ele quer forçar a decisão todas as vezes, está chateado com seus próprios colegas. Ele esquece que é jovem”, destacou.

Mas apesar das críticas, Petit também elogiou bastante a curta carreira do camisa 7. Mbappé também foi campeão do mundo com a França, mas com apenas 18 anos e com direito a gol na final. Então, foi contratado pelo Paris, como a segunda transferência mais cara da história, para se juntar a Neymar e companhia.

E de acordo com Petit, o jovem mostrou muita personalidade e maturidade durante essa trajetória, algo raro de ver em jogadores dessa idade.

“Mbappé percorreu um longo caminho em três anos. Ele chegou ao futebol com um potencial incrível, era um diamante para polir. Foi uma transferência exorbitante em um clube repleto de estrelas. Ele teve que assumir tudo isso em campo, mas também fora dele. Suas estatísticas também progrediram. Ele mostrou grande maturidade em muitos domínios”.

Mas enquanto a janela de transferências não abre, as especulações entre o atacante do PSG e o Real Madrid continuam. E assim como Petit, Bacary Sagna, também ex-jogador da França, afirmou que Mbappé não deve ir a Madrid antes de ganhar coisas importantes em Paris.