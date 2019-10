Mbappé desfalca PSG e Cavani é dúvida; Neymar deve formar ataque com Icardi

Sem Mbappé, o Paris Saint-Germain entra em campo contra o Angers neste fim de semana. Ataque deve contar com Neymar e Mauro Icardi. Cavani é dúvida

Thomas Tuchel concedeu entrevista nesta sexta-feira (4) e falou sobre o jogo contra o Angers, pela nona rodada da . O técnico não contará com Kylian Mbappé no confronto e vê Edinson Cavani como dúvida. No entanto, deve formar o ataque com uma nova dupla: Neymar e Mauro Icardi.

O primeiro tema foi a ausência de Mbappé. O técnico explica que o atacante será poupado por precaução.

"Para amanhã, não é possível que ele esteja conosco. Mas não é uma recaída. É uma reação entre a cicatriz e o nervo. Entendi que levaria um tempo para tratar a cicatriz. Não conversei com Didier (Deschamps) até hoje. Estas são informações de ontem e de hoje. Fazemos exames e podemos conversar um pouco mais tarde", declarou.

O francês não deve ser a única ausência do contra o vice-líder do . Edinson Cavani também pode se ausentar do confronto válido pela nona rodada.

"Eu não sei [se Cavani poderá jogar]. Temos que esperar pelo treinamento. Ele treinou ontem (quinta-feira). Ele fez o treinamento depois do . Ele não sentiu dor, mas ele me disse que não se sentia 100%. Foi apenas 90%. É o mesmo para amanhã (sábado). Ele não sente dor, mas não se sente completamente pronto. Thilo Kehrer, Julian Draxer e Colin Dagba não estão no time. Thomas Meunier fez um tratamento ontem, tenho certeza que ele vai dar tudo hoje, e vamos decidir depois. Ele jogou muito. Thomas teve um problema e sente pequenas dores musculares na coxa", comentou.

Com Neymar confirmado, o técnico prepara uma dupla nova no setor ofensivo. Além do craque brasileiro, o ataque deve contar com Mauro Icardi, decisivo no meio de semana, quando o venceu o por 1 a 0 pela segunda rodada da fase de grupos da UEFA .

"Para mim, é um jogador para o último contato, para a definição. Ele está aí para ser decisivo como em Istambul, mas deve ter um pouco de tempo para se adaptar. Ele jogou contra o e o Galatasaray quase sem treinamento. Ele trabalhou muito, foi muito importante", concluiu.