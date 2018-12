Mbappé desbanca Neymar e termina o ano como o jogador mais valioso do mundo

Cristiano Ronaldo fica de fora do top 10, e Lionel Messi passa a ser o terceiro colocado

Campeão do mundo pela França e o grande destaque do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, de 20 anos, terminará o ano de 2018 como o jogador mais valioso do mundo.

De acordo com o jornal alemão Transfermarket, Mbappé está avaliado em 200 milhões de euros (cerca de R$ 886 milhões), 20 milhões de euros a mais que o segundo colocado Neymar, que agora está avaliado em 180 milhões de euros (cerca de R$ 797 milhões).

Em terceiro lugar no ranking está Lionel Messi, valendo 160 milhões de euros (cerca de R$ 708 milhões). Curiosamente, Cristiano Ronaldo não aparece entre os 10 mais valiosos, mas ainda está na casa dos 100 milhões de euros (cerca de R$ 442 milhões), com a 16ª posição.

Confira a lista do top10!